Литовцы за три дня собрали €5 млн на Bayraktar для Украины

"Мы сделали это! €5 млн уже на счету на Bayraktar. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Следите за новостями, мы обязательно сообщим, как проходит закупка и доставка оружия в Украину", – говорится в сообщении.

Закупку организует министерство обороны Литвы, которое сообщило агентству Reuters, что планирует подписать письмо о намерениях купить беспилотник у Турции на следующей неделе.

"Украина, мы с тобой!" – прокомментировал в Twitter новость об успешном завершении сбора министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас и поблагодарил всех, кто помог собрать нужную сумму.

* Lithuanians just did it! Thank you all who helped us gather 5 mln. € for BAYRAKTAR in 3 days! * we are with you! Thank you @AndriusTapinas! WE ALL #StandWithUkraine pic.twitter.com/UlY9IUgfjM — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 28, 2022

Украина поблагодарила литовцев с помощью официального аккаунта страны в Twitter.

"Просто вау, Литва. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас на многих фронтах. Ačiū каждому литовцу, сделавшему пожертвование, ваш подарок будет применен с пользой", – говорится в сообщении.

"Друг познается в беде", – ответила на это Литва со своего Twitter-аккаунта.

Friend in need is friend indeed. We * and #StandWithUkraine always! — #Lithuania * #StandWithUkraine * (@Lithuania) May 28, 2022

"Дорогие литовцы, вы невероятные! Ваши мужество, решительность и целеустремленность должны быть примером для всей Европы. Наша благодарность не знает границ!" – заявили в украинском посольстве в Литве.

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