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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Литовцы за три дня собрали €5 млн на Bayraktar для Украины

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Украинцы получат новый Bayraktar благодаря Литве
Украинцы получат новый Bayraktar благодаря Литве
Фото: EPA (архив)

25 мая журналист Андрюс Тапинас заявил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции на покупку для украинских военных беспилотника Bayraktar TB2, и объявил сбор €5 млн на эту цель. 28 мая сбор был закрыт, сообщила медиакомпания Тапинаса Laisvės TV.

"Мы сделали это! €5 млн уже на счету на Bayraktar. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Следите за новостями, мы обязательно сообщим, как проходит закупка и доставка оружия в Украину", – говорится в сообщении. 

https://www.facebook.com/laisvestv/posts/3150087531915927

Закупку организует министерство обороны Литвы, которое сообщило агентству Reuters, что планирует подписать письмо о намерениях купить беспилотник у Турции на следующей неделе.

"Украина, мы с тобой!" – прокомментировал в Twitter новость об успешном завершении сбора министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас и поблагодарил всех, кто помог собрать нужную сумму. 

Украина поблагодарила литовцев с помощью официального аккаунта страны в Twitter. 

"Просто вау, Литва. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас на многих фронтах. Ačiū каждому литовцу, сделавшему пожертвование, ваш подарок будет применен с пользой", – говорится в сообщении.

"Друг познается в беде", – ответила на это Литва со своего Twitter-аккаунта. 

"Дорогие литовцы, вы невероятные! Ваши мужество, решительность и целеустремленность должны быть примером для всей Европы. Наша благодарность не знает границ!" – заявили в украинском посольстве в Литве. 

https://www.facebook.com/ukr.embassy.Lithuania/posts/3172886452976310

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.

По информации Reuters, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и в январе 2022 года заказала еще 16. Эта партия была доставлена в начале марта. Официально представители Baykar и турецкого правительства отказывались комментировать количество проданных Украине дронов

В начале февраля Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина также рассматривает перспективу строительства собственных беспилотных аппаратов этого типа. 

Теги: Турция, оружие, Литва, беспилотники, война России против Украины, Bayraktar
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