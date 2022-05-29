Литовцы за три дня собрали €5 млн на Bayraktar для Украины

"Мы сделали это! €5 млн уже на счету на Bayraktar. Спасибо всем, кто внес вклад в эту грандиозную покупку! Следите за новостями, мы обязательно сообщим, как проходит закупка и доставка оружия в Украину", – говорится в сообщении.
Закупку организует министерство обороны Литвы, которое сообщило агентству Reuters, что планирует подписать письмо о намерениях купить беспилотник у Турции на следующей неделе.
"Украина, мы с тобой!" – прокомментировал в Twitter новость об успешном завершении сбора министр обороны Литвы Арвидас Анашаускас и поблагодарил всех, кто помог собрать нужную сумму.
* Lithuanians just did it! Thank you all who helped us gather 5 mln. € for BAYRAKTAR in 3 days! * we are with you! Thank you @AndriusTapinas! WE ALL #StandWithUkraine pic.twitter.com/UlY9IUgfjM— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 28, 2022
Украина поблагодарила литовцев с помощью официального аккаунта страны в Twitter.
"Просто вау, Литва. Мы никогда не забудем, что вы сделали для нас на многих фронтах. Ačiū каждому литовцу, сделавшему пожертвование, ваш подарок будет применен с пользой", – говорится в сообщении.
"Друг познается в беде", – ответила на это Литва со своего Twitter-аккаунта.
Friend in need is friend indeed. We * and #StandWithUkraine always!— #Lithuania * #StandWithUkraine * (@Lithuania) May 28, 2022
"Дорогие литовцы, вы невероятные! Ваши мужество, решительность и целеустремленность должны быть примером для всей Европы. Наша благодарность не знает границ!" – заявили в украинском посольстве в Литве.
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Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам в Украине с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.
По информации Reuters, за последние годы Украина закупила более 20 боевых беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и в январе 2022 года заказала еще 16. Эта партия была доставлена в начале марта. Официально представители Baykar и турецкого правительства отказывались комментировать количество проданных Украине дронов.
В начале февраля Украина и Турция подписали соглашение о совместном производстве беспилотников Bayraktar. Министр обороны Алексей Резников говорил, что Украина также рассматривает перспективу строительства собственных беспилотных аппаратов этого типа.