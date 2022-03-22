В приложении "Дія" появилась игра, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику

Сейчас Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов Фото: ЕРА

"Для тех, кто просил управление Bayraktar через "Дію". Обновляйте приложение и переходите в "Услуги"! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное", – написал Федоров.

В игре пользователю необходимо оборонять два украинских блокпоста, ликвидируя колонны российской техники с маркировкой оккупантов Z.

Война России против Украины. Главное (обновляется)