В приложении "Дія" появилась игра, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику

"Для тех, кто просил управление Bayraktar через "Дію". Обновляйте приложение и переходите в "Услуги"! Факультативно наша команда с друзьями запустила для вас "цифровое успокоительное", – написал Федоров.
В игре пользователю необходимо оборонять два украинских блокпоста, ликвидируя колонны российской техники с маркировкой оккупантов Z.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Сейчас беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.