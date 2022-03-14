Россияне сбили в Харьковской области собственный беспилотник и доложили о сбитом украинском Bayraktar – Залужный

По информации Залужного, утром 13 марта в районе села Веселое Харьковской области российское ПВО сбило из ЗРК "Тор" на высоте 3200 м российский беспилотник, который выдвигался для разведки на харьковском направлении. При этом российские военные доложили руководству об уничтожении Bayraktar ВСУ.

Когда российские военные начали расследование, чтобы выяснить, куда исчез их беспилотник, они обнаружили, что он был сбит их собственным ПВО, однако командование армии решило скрыть эту информацию.

"Вот так воюет "вторая по мощи армия мира", – подытожил Залужный.

Война России против Украины. Главное (обновляется)