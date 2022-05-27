В Литве собирают €5 млн на Bayraktar для Украины. Большую часть суммы собрали за два дня

Инициатор сбора отметил, что литовцы не только покупают Bayraktar, но демонстрируют, что "пока огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются" Фото: EPA

Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем открывать сбор средств. Тапинас задался целью собрать €5 млн за три недели. Его собственная медиакомпания вносит €62 тыс.

"Министерства обороны Литвы и Турции дали "зеленый свет", производитель сказал "да", и теперь у меня в голове одно слово – Bayraktar... Сейчас – наверное, впервые в истории – граждане одного государства могут купить и подарить такое вооружение другому государству", – написал он.

На следующий день после начала сбора Тапинас сообщил, что на счете уже более €1,7 млн, "темпы – €1800 в минуту".

Информацию о сборе подтвердил в Twitter министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он также участвовал вместе с премьером Ингридой Шимоните в посвященном сбору средств прямом эфире в YouTube.

* Lithuanians are buying a BAYRAKTAR for * . In one day 1 mill. € was gathered (need 5 mill. €). If you want to HELP Lithuanians HELP * - here are the details for your support:

Recipient: Vš * Laisv * s TV

Acc nr: LT167300010156927144

SWIFT: HABALT22

Purpose: Bayraktar — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022

К акции присоединилась экс-президент страны Даля Грибаускайте, отметил Тапинас в Twitter.

По состоянию на вечер 27 мая сумма средств на счете превысила €3 млн, сообщил Тапинас.

"Мы покупаем не только Bayraktar для Украины. Мы покупаем внимание мира к тому, что в то время как огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются. Покупаем боевой дух для украинцев, которые знают, что литовцы готовы помочь всем, чем могут, – даже тяжелым вооружением", – написал он и опубликовал видео от украинских военных, которые благодарят литовцев и выражают надежду, что им удастся достичь задуманного.

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