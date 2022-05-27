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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Литве собирают €5 млн на Bayraktar для Украины. Большую часть суммы собрали за два дня

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Инициатор сбора отметил, что литовцы не только покупают Bayraktar, но демонстрируют, что "пока огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются"
Инициатор сбора отметил, что литовцы не только покупают Bayraktar, но демонстрируют, что "пока огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются"
Фото: EPA

В Литве проходит кампания по сбору средств на покупку для украинских военных беспилотника Bayraktar TB2. Ее 25 мая инициировал в Facebook журналист Андрюс Тапинас.

Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем открывать сбор средств. Тапинас задался целью собрать €5 млн за три недели. Его собственная медиакомпания вносит €62 тыс.

"Министерства обороны Литвы и Турции дали "зеленый свет", производитель сказал "да", и теперь у меня в голове одно слово – Bayraktar... Сейчас – наверное, впервые в истории – граждане одного государства могут купить и подарить такое вооружение другому государству", – написал он.

На следующий день после начала сбора Тапинас сообщил, что на счете уже более €1,7 млн, "темпы – €1800 в минуту".

https://www.facebook.com/andrius.tapinas/posts/10225591937258517

Информацию о сборе подтвердил в Twitter министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он также участвовал вместе с премьером Ингридой Шимоните в посвященном сбору средств прямом эфире в YouTube.

К акции присоединилась экс-президент страны Даля Грибаускайте, отметил Тапинас в Twitter.

По состоянию на вечер 27 мая сумма средств на счете превысила €3 млн, сообщил Тапинас. 

"Мы покупаем не только Bayraktar для Украины. Мы покупаем внимание мира к тому, что в то время как огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются. Покупаем боевой дух для украинцев, которые знают, что литовцы готовы помочь всем, чем могут, – даже тяжелым вооружением", – написал он и опубликовал видео от украинских военных, которые благодарят литовцев и выражают надежду, что им удастся достичь задуманного. 

https://www.facebook.com/andrius.tapinas/videos/576156553829421/

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.

Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.

Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.

Теги: Турция, оружие, Литва, Даля Грибаускайте, вооружение, беспилотники, война России против Украины, Ингрида Шимоните, Bayraktar, Арвидас Анушаускас
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