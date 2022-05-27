В Литве собирают €5 млн на Bayraktar для Украины. Большую часть суммы собрали за два дня

Журналист отметил, что получил согласие от министерств обороны Литвы и Турции, прежде чем открывать сбор средств. Тапинас задался целью собрать €5 млн за три недели. Его собственная медиакомпания вносит €62 тыс.
"Министерства обороны Литвы и Турции дали "зеленый свет", производитель сказал "да", и теперь у меня в голове одно слово – Bayraktar... Сейчас – наверное, впервые в истории – граждане одного государства могут купить и подарить такое вооружение другому государству", – написал он.
На следующий день после начала сбора Тапинас сообщил, что на счете уже более €1,7 млн, "темпы – €1800 в минуту".
Информацию о сборе подтвердил в Twitter министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас. Он также участвовал вместе с премьером Ингридой Шимоните в посвященном сбору средств прямом эфире в YouTube.
* Lithuanians are buying a BAYRAKTAR for * . In one day 1 mill. € was gathered (need 5 mill. €). If you want to HELP Lithuanians HELP * - here are the details for your support:— Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) May 25, 2022
Recipient: Vš * Laisv * s TV
Acc nr: LT167300010156927144
SWIFT: HABALT22
Purpose: Bayraktar
К акции присоединилась экс-президент страны Даля Грибаускайте, отметил Тапинас в Twitter.
President @Grybauskaite_LT joins the action! Already 2,83 million raised! pic.twitter.com/XCEKoNKAKy— Andrius Tapinas (@AndriusTapinas) May 27, 2022
По состоянию на вечер 27 мая сумма средств на счете превысила €3 млн, сообщил Тапинас.
"Мы покупаем не только Bayraktar для Украины. Мы покупаем внимание мира к тому, что в то время как огромные государства не хотят помогать Украине оружием, простые люди одной маленькой нации не смиряются. Покупаем боевой дух для украинцев, которые знают, что литовцы готовы помочь всем, чем могут, – даже тяжелым вооружением", – написал он и опубликовал видео от украинских военных, которые благодарят литовцев и выражают надежду, что им удастся достичь задуманного.
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Bayraktar TB2 – это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Турецкие беспилотники Bayraktar стали одним из символов сопротивления оккупантам с первых дней полномасштабного вторжения, когда украинские военные активно публиковали видео уничтожения с их помощью российской техники.
Получила популярность посвященная беспилотнику песня военного Тараса Боровка, а в приложении "Дія" создали игру, в которой с помощью Bayraktar можно уничтожать российскую военную технику.