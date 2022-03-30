В Турции показали новый Bayraktar с украинским двигателем

Новый беспилотник называется Bayraktar Kızılelma. Он будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который еще строится.

Как отмечает Defence Turk, беспилотник будет сверхзвуковым, а также будет иметь грузоподъемность около 1,5 тонны. Он сможет нести "умные" ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и крылатые ракеты.

Новый беспилотник имеет двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Их еще в ноябре 2021 года турецкая компания заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс", входящего в концерн "Укроборонпром".