В Турции показали новый Bayraktar с украинским двигателем

Новый беспилотник называется Bayraktar Kızılelma. Он будет оснащен реактивным двигателем и сможет взлетать и приземляться на флагманский десантный корабль Турции TCG Anadolu, который еще строится.
* Bayraktar #KIZILELMA kanatland * . *— BAYKAR (@BaykarTech) March 27, 2022
Tüm aile bir arada güzel bir Pazar günü geçiriyor. * #CEZER * *
Bayraktar Mini * HA *
Bayraktar TB1 * #BayraktarTB2 *
Bayraktar #AKINCI *
Bayraktar #KIZILELMA * #MilliTeknolojiHamlesi * pic.twitter.com/V69eJ6JFWH
Как отмечает Defence Turk, беспилотник будет сверхзвуковым, а также будет иметь грузоподъемность около 1,5 тонны. Он сможет нести "умные" ракеты "воздух-воздух", "воздух-земля" и крылатые ракеты.
Новый беспилотник имеет двигатели украинского производства АИ-322Ф и АИ-25ТЛТ. Их еще в ноябре 2021 года турецкая компания заказала у украинского государственного предприятия "Ивченко-Прогресс", входящего в концерн "Укроборонпром".
Baykar Makina знаменита своими беспилотниками Bayraktar TB2. Это ударный оперативно-тактический средневысотный БПЛА с продолжительностью полета более 12 часов. Bayraktar TB2 может вести разведывательные действия и поражать цели высокоточными ракетами и бомбами, так как способен поднимать в воздух груз до 55 кг.
Сейчас беспилотники Bayraktar активно используются украинскими военными для уничтожения сил и техники российских оккупантов.