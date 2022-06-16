ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Гудков: История с вторжением в Украину началась в 2006 году на встрече лидеров G8 в Константиновском дворце. Никто тогда не возразил

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Саммит G8 в 2006 году прошел в Санкт-Петербурге
Саммит G8 в 2006 году прошел в Санкт-Петербурге
Фото: ЕРА

В 2006 году президент России Владимир Путин решил, что получил от лидеров "Большой восьмерки", в которую сам входил, карт-бланш на "выстраивание отношений" с государствами, которые входили в состав СССР. Об этом российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков рассказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

На вопрос, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля, Гудков сказал, что об этой истории нужно говорить, начиная с 2006 года – со встречи "Большой восьмерки", которая состоялась в Санкт-Петербурге. 

"Все это началось на встрече в Константиновском дворце. Вся эта история с сегодняшней войной началась тогда, когда лидеры восьмерки приехали к Путину. Мне рассказывал человек, присутствовавший на всех этих переговорах, а также на ужине "без галстуков". Все было нормально, Путин тогда еще придерживался правил, был членом клуба "Большой восьмерки", но у него всегда были какие-то амбиции. Как мне сказали два очень уважаемых человека (их фамилии все знают, потом за кадром могу сказать), у Путина была идея войти в историю как собиратель земель русских, но собиратель – под новую российскую империю, под СССР 2.0 во главе с ним", – рассказал Гудков. 

Он отметил, что Путину "было неинтересно" управлять одним государством. Как говорит политик, после официальной части саммита был неформальный ужин, на котором присутствовали лидеры и сопровождавшие их лица, переводчики.

В ходе ужина Путин произнес тост, в котором было "много-много вменяемых слов, и потом он сказал то, что хотел сказать", отметил Гудков. 

Он пересказал этот тост: "Уважаемые партнеры, я вас очень уважаю, рад вас видеть, мы очень ценим наше сотрудничество, мы готовы работать с вами, готовы прислушиваться к вашей критике, готовы делать выводы, искать совместные решения общих проблем. У меня к вам только одна просьба, одно пожелание. Вот был СССР, Россия – его правопреемник. Мы хотели бы, чтобы выстраивание отношений с нашими бывшими союзными государствами было нашей зоной ответственности, и мы готовы ко всем компромиссам, но я бы хотел, чтобы вы дали карт-бланш на выстраивание этих отношений внутри бывшего СССР. Ну, с теми республиками, которые еще не ушли в НАТО и Европейское сообщество". 

"К этому времени там только страны Балтии были и все, больше никого, – продолжил Гудков. – И как мне сказал человек, который сидел недалеко от Путина, – никто не возразил. Реакция была разной: кто-то улыбнулся, кто-то промолчал, кто-то отпустил шутку. Но никто из лидеров мира на тот момент не возразил". 

Для Путина "важна не столько формальная, сколько неформальная часть" переговоров, подчеркнул Гудков. 

"Он же как бы из питерских ребят, для которых неформальные отношения зачастую важнее формальных. И он счел, что получил карт-бланш от всего мира, от всех лидеров – круче никого не было – на вот это поведение. И долгое время он считал, что нужно воссоздать Российскую империю на базе четырех республик. Это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. И дальше он считал, что примкнут Молдова, Армения и Грузия", – добавил Гудков. 

Путин считал невозможным построить такой союз без Украины, считал государство ключевым в этом союзе, говорит политик. Он отметил, что глава Кремля, когда решил, что получил карт-бланш от мировых лидеров, "начал мостить мостки" и сделал все, чтобы теперь уже беглый экс-президент Украины Виктор Янукович пришел к власти.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. В начале мая Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге.  

Россия была исключена из G8 после оккупации Крыма в 2014 году. Она пока остается в клубе стран G20, но США считают, что РФ следует исключить из их числа. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, НАТО, Беларусь, Грузия, Молдова, Санкт-Петербург, Госдума, Большая восьмерка, Армения, страны Балтии, вторжение, саммит, Геннадий Гудков, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (97640)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (86887)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73846)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (47477)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37475)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32624)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31591)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27228)
 
 
 
 