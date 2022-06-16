Гудков: История с вторжением в Украину началась в 2006 году на встрече лидеров G8 в Константиновском дворце. Никто тогда не возразил

На вопрос, почему Путин решил напасть на Украину 24 февраля, Гудков сказал, что об этой истории нужно говорить, начиная с 2006 года – со встречи "Большой восьмерки", которая состоялась в Санкт-Петербурге.

"Все это началось на встрече в Константиновском дворце. Вся эта история с сегодняшней войной началась тогда, когда лидеры восьмерки приехали к Путину. Мне рассказывал человек, присутствовавший на всех этих переговорах, а также на ужине "без галстуков". Все было нормально, Путин тогда еще придерживался правил, был членом клуба "Большой восьмерки", но у него всегда были какие-то амбиции. Как мне сказали два очень уважаемых человека (их фамилии все знают, потом за кадром могу сказать), у Путина была идея войти в историю как собиратель земель русских, но собиратель – под новую российскую империю, под СССР 2.0 во главе с ним", – рассказал Гудков.

Он отметил, что Путину "было неинтересно" управлять одним государством. Как говорит политик, после официальной части саммита был неформальный ужин, на котором присутствовали лидеры и сопровождавшие их лица, переводчики.

В ходе ужина Путин произнес тост, в котором было "много-много вменяемых слов, и потом он сказал то, что хотел сказать", отметил Гудков.

Он пересказал этот тост: "Уважаемые партнеры, я вас очень уважаю, рад вас видеть, мы очень ценим наше сотрудничество, мы готовы работать с вами, готовы прислушиваться к вашей критике, готовы делать выводы, искать совместные решения общих проблем. У меня к вам только одна просьба, одно пожелание. Вот был СССР, Россия – его правопреемник. Мы хотели бы, чтобы выстраивание отношений с нашими бывшими союзными государствами было нашей зоной ответственности, и мы готовы ко всем компромиссам, но я бы хотел, чтобы вы дали карт-бланш на выстраивание этих отношений внутри бывшего СССР. Ну, с теми республиками, которые еще не ушли в НАТО и Европейское сообщество".

"К этому времени там только страны Балтии были и все, больше никого, – продолжил Гудков. – И как мне сказал человек, который сидел недалеко от Путина, – никто не возразил. Реакция была разной: кто-то улыбнулся, кто-то промолчал, кто-то отпустил шутку. Но никто из лидеров мира на тот момент не возразил".

Для Путина "важна не столько формальная, сколько неформальная часть" переговоров, подчеркнул Гудков.

"Он же как бы из питерских ребят, для которых неформальные отношения зачастую важнее формальных. И он счел, что получил карт-бланш от всего мира, от всех лидеров – круче никого не было – на вот это поведение. И долгое время он считал, что нужно воссоздать Российскую империю на базе четырех республик. Это Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. И дальше он считал, что примкнут Молдова, Армения и Грузия", – добавил Гудков.

Путин считал невозможным построить такой союз без Украины, считал государство ключевым в этом союзе, говорит политик. Он отметил, что глава Кремля, когда решил, что получил карт-бланш от мировых лидеров, "начал мостить мостки" и сделал все, чтобы теперь уже беглый экс-президент Украины Виктор Янукович пришел к власти.

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