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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: У Путина сейчас истерика, поскольку украинская армия стоит на пороге больших наступлений

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Гудков считает, что Путин (на фото) будет биться за оккупированные территории Украины
Гудков считает, что Путин (на фото) будет биться за оккупированные территории Украины
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин находится в состоянии истерики, поскольку опасается масштабного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Путин продолжает запугивать [Запад]: дадите [Украине] тяжелое оружие – я буду бить по каким-то другим целям. Ну, по каким целям? Вот, он обстрелял Киев, показывая, что может направить ракету и в Раду, и в Офис [президента Украины Владимира] Зеленского. И вообще "Смотрите, ребята, я совершенно безумен, меня ничего не остановит". Это истерика. У него истерика, поскольку украинская армия стоит на пороге больших наступлений. Я так полагаю и надеюсь. Понятно, что поставки военной техники – это секрет, и я даже не пытаюсь его выведать. Надеюсь, что ее поставляют в достаточном количестве", – сказал Гудков.

По его мнению, президент РФ осознает, что не сможет добиться победы в войне против Украины.

"Эта военная истерика и предчувствие поражения заставляет его дергаться, пугать мир и идти на шантаж, на обман, на блеф. Вот что происходит в данный момент. И конечно, Путин сейчас будет биться за [оккупированные украинские] территории", – отметил Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Один из пленных, показания которого опубликовало ведомство, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на трое суток. Но блицкриг провалился.

На сегодняшний день РФ оккупировала более 20% территории Украины. Сейчас самые активные боевые действия продолжаются на востоке Украины, РФ неоднократно заявляла, что ее цель – захватить всю территорию Луганской и Донецкой областей. 

В начале мае Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям в Харьковской области, в конце мая – на юге. В ходе контрнаступления украинской армии удалось освободить часть Харьковской области. 

В интервью "Немецкой волне" в начале июня советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович высказал предположение, что активное контрнаступление ВСУ смогут начать в конце лета. "Только после того, как западное оружие поступит в достаточном количестве, чтобы мы сформировали по меньшей мере четыре-пять полноценных бригад, которые смогут перейти в наступление. По темпам  это вторая половина июля или август", – считает он. 

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, Вооруженные силы Украины, шантаж, Геннадий Гудков, обстрелы, война России против Украины
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