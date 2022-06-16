Украинские военные уничтожили почти 33 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери противника составили:

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.