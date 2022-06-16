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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные уничтожили почти 33 тыс. российских оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения РФ в Украину составляют около 32 950 военных. Об этом 16 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили около 200 оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки –1449 (+9);
  • боевые бронированные машины – 3545 (+17);
  • артиллерийские системы – 729 (+7);
  • РСЗО/MLRS – 233 (+3);
  • средства ПВО – 97;
  • самолеты – 213;
  • вертолеты – 179;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591;
  • крылатые ракеты – 129;
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2494 (+9);
  • специальная техника – 55.

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском направлении. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340990324880719

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Вооруженные силы Украины, ВСУ, война России против Украины, потери России, российские оккупанты
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