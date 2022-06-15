Ким о возможном наступлении оккупантов на Николаев: Мы просто два моста подорвем, для них это будет тупик

"[Николаев и Запорожье] – не самые ценные для них города, просто они стоят на их пути. Это первые города, которые они могут использовать в качестве плацдармов, чтобы продвигаться и развивать наступление. Они бы и в Киев, и во Львов пошли, если бы могли", – отметил глава ОВА.
По его словам, оккупанты рассчитывали, что Николаев не будет оказывать им сопротивления.
"В Николаеве у них не будет вариантов. Город расположен между двумя реками, и если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвем. Николаев в таком случае – это просто тупик, потому что им придется обходить реку. В их планах было войти в Вознесенск, построить переправы и двигаться в сторону Одессы. Рассчитывали, что Николаев сам сдастся, когда попадет в окружение. Но этого не произошло, и именно в Николаев их прорыв крайне маловероятен", – подчеркнул Ким.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.