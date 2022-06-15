Ким о возможном наступлении оккупантов на Николаев: Мы просто два моста подорвем, для них это будет тупик

Ким: В Николаеве у них не будет вариантов Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

"[Николаев и Запорожье] – не самые ценные для них города, просто они стоят на их пути. Это первые города, которые они могут использовать в качестве плацдармов, чтобы продвигаться и развивать наступление. Они бы и в Киев, и во Львов пошли, если бы могли", – отметил глава ОВА.

По его словам, оккупанты рассчитывали, что Николаев не будет оказывать им сопротивления.

"В Николаеве у них не будет вариантов. Город расположен между двумя реками, и если что-то будет назревать, мы просто два моста подорвем. Николаев в таком случае – это просто тупик, потому что им придется обходить реку. В их планах было войти в Вознесенск, построить переправы и двигаться в сторону Одессы. Рассчитывали, что Николаев сам сдастся, когда попадет в окружение. Но этого не произошло, и именно в Николаев их прорыв крайне маловероятен", – подчеркнул Ким.

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