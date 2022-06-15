ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отразили штурм оккупантов в Тошковке, бои в Северодонецке продолжаются – Генштаб

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ВСУ заставили оккупантов отойти на славянском и бахмутском направлениях, в Тошковке отразили штурм, рассказали в Генштабе
ВСУ заставили оккупантов отойти на славянском и бахмутском направлениях, в Тошковке – отразили штурм, рассказали в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) отразили штурм российских оккупантов в Тошковке Луганской области.

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние на позиции сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк [Луганской области], боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Изюм [Харьковской области] – Славянск [Донецкой области].

"Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти", – отметили в Генштабе.

На бахмутском направлении российские военные обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии.

"Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестовое. Оккупанты отошли", – указали в Генштабе.

Подчеркивается, что на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российские оккупанты активных действий не вели.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340574984922253

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генштаб ВСУ сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Генштаб ВСУ, военные, штурм, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Изюм, оборона, РСЗО, артиллерия, вторжение, Васильевка, Курахово, Тошковка, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, Долина, российские военные, российские оккупанты, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Ничего не бойтесь, победа будет на вашей стороне. Это вопрос времени". Рэпер Face объявил о завершении концертов в поддержку Украины
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
"Мы набрали полмешка футболок". Служащий в ВСУ Попенко рассказал, зачем волонтерам нужна одежда российских оккупантов
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
Дорофеева рассказала, что сейчас заставляет ее улыбаться чаще
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
"Итальянцы действительно знают, как сладко жить". Звезда "Викингов" Винник похвасталась отдыхом в Италии
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
59-летняя Деми Мур впервые показала своего 46-летнего бойфренда. Фото
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"По сути, мы здесь учимся жить в новых условиях". Младший брат Осадчей показал, как тренируется во Львове
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
"Как жаль, что так мало они побыли вместе". В сети опубликовали видео венчания Тины Кароль и праздничного банкета
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
  "Буду давать концерты в госпиталях". Полякова сообщила, что возвращается в Киев
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Alekseev показал новое фото с возлюбленной из "ВИА Гры", которая хочет получить украинское гражданство
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
Роднянский: Во время кровавой захватнической войны, которую ведет Россия в Украине, в ходе которой гибнут тысячи мирных людей, проводить в России "праздники кино" невозможно
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
  "Цветочек". Фаны Тины Кароль показали ее выступление в платье с прозрачными вставками
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
Солистка Go-A о коллегах, которые вернулись в Украину из РФ: Я им не верю. Знаю, как отмываются, какие истории придумывают, чтобы отвлечь
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
"У нас теперь нет страны, как нет и флага, которым мы когда-то гордились". Лазарева призвала отдать Путина под трибунал
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
Матвиенко показала фото со свадьбы с Мирзояном. На снимках присутствуют Винник и родители невесты
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
  Ризатдинова: Я говорю: "Бабушка, война. Ракеты прилетают из России". А она: "Вас же спасают". И это женщина, с которой я прожила все детство
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (149358)
2
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (128761)
3
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (69468)
4
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (66439)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (53519)
6
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (47076)
7
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (43715)
8
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (33307)
 
 
 
 