ВСУ отразили штурм оккупантов в Тошковке, бои в Северодонецке продолжаются – Генштаб

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.
"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние на позиции сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк [Луганской области], боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм", – говорится в сообщении.
На славянском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Изюм [Харьковской области] – Славянск [Донецкой области].
"Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти", – отметили в Генштабе.
На бахмутском направлении российские военные обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии.
"Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестовое. Оккупанты отошли", – указали в Генштабе.
Подчеркивается, что на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российские оккупанты активных действий не вели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".
В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генштаб ВСУ сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.