ВСУ отразили штурм оккупантов в Тошковке, бои в Северодонецке продолжаются – Генштаб

ВСУ заставили оккупантов отойти на славянском и бахмутском направлениях, в Тошковке – отразили штурм, рассказали в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Об этом 15 июня в вечерней сводке проинформировал в Facebook Генштаб ВСУ.

"На северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние на позиции сил обороны из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк [Луганской области], боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты пытаются наступать в направлении Изюм [Харьковской области] – Славянск [Донецкой области].

"Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Долгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населенного пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили оккупантов отойти", – отметили в Генштабе.

На бахмутском направлении российские военные обстреливали позиции ВСУ из ствольной и реактивной артиллерии.

"Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направлениях Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестовое. Оккупанты отошли", – указали в Генштабе.

Подчеркивается, что на авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях российские оккупанты активных действий не вели.

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