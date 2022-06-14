В Северодонецке идут бои за город, оккупанты пытаются усилить свою группировку – Генштаб ВСУ

Российские войска открыто вторглись в Украину 111 дней назад Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Fаcebook

"На харьковском направлении враг основные усилия сосредотачивал на удержании занятых рубежей. Для сковывания действий подразделений сил обороны оказывает систематическое огневое влияние. [...] Противник дистанционно заминировал местность в районах населенных пунктов Байрак, Перемога и Шестаково. Ведет штурмовые действия вблизи Рубежного, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

Идут бои в районе Северодонецка Луганской области, отметили украинские военные. В окрестностях города, возле Метелкино, оккупанты нанесли авиаудар из вертолетов.

"Враг ведет штурмовые действия в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. Противник осуществляет перегруппировку войск и пытается усилить группировку", – уведомили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на лиманском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях активных действий противник не вел, при этом обстреливал гражданскую инфраструктуру из артиллерии и боевой авиации, разведку боем проводил в районе Павловки.

На бахмутском направлении оккупанты обстреляли наши войска из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Берестово, Врубовка, Покровское и Нью-Йорк. Армейская авиация противника нанесла авиаудар вблизи Белогоровки. В районе Берестово украинские воины отразили вражеский штурм, нанесли врагу потери и заставили отойти на ранее занятые позиции. Противник ведет штурмовые действия в районе населенного пункта Золотое, бои продолжаются", – отметили в ВСУ.

По их информации, на южнобужском направлении враг обстреливал украинские позиции "и пытался вести контрбатарейную борьбу".

"В районах населенных пунктов Трудолюбовка, Токарево, Баштанка, Квитневое, Луч, Таврийское, Александровка российские оккупанты обстреливали инфраструктуру из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Противник ведет разведку в указанном направлении с применением БПЛА. Дистанционно заминировал отдельные участки реки Ингулец. Продолжает инженерное оборудование позиций", – сообщили в Генштабе.

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