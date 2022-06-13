Оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских войск возле Северодонецка и Богородичного – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении противник предпринял попытку ведения штурмовых действий в [расположенном на правом берегу Северского Донца] Богородичном [Донецкой области], успеха не имел, отошел, закрепляется в северо-западной части населенного пункта", – говорится в сообщении.

В ВСУ считают, что российские войска хотят окружить подразделения украинских войск в районе Лисичанска, Приволья, Северодонецка и Боровского.

Также оккупанты продолжают пытаться вытеснить Вооруженные силы Украины из Северодонецка Луганской области, который находится на левом берегу реки.

"На северодонецком направлении противник вел штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, осуществил наступление на позиции наших войск в районе Метелкино, успеха не имел", – отметили в Генштабе ВСУ.

По его данным, на бахмутском направлении враг обстреливал позиции ВСУ из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня и, "используя результаты огневого поражения, вел боевые действия на направлениях населенных пунктов Тошковка – Устиновка, Орехово – Золотое, Камышеваха – Врубовка, Васильевка – Белогоровка, Нырково – Николаевка, Доломитное – Новолуганское, успеха не имел".

На лиманском, авдеевском, кураховском, новопавловском и запорожском направлениях агрессор активных действий не вел, подчеркнули украинские военные.

"На южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны. Основные усилия сосредотачивают на ведении разведки, контрбатарейной борьбе, наращивании боевых возможностей резервных формирований и системы противовоздушной обороны, инженерном оборудовании оборонных рубежей и позиций", – рассказали в ВСУ.

Согласно озвученной информации, оккупанты усиливают группировку своих войск, действующих в направлении Кривого Рога.

Война России против Украины. Главное (обновляется)