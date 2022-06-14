Оккупанты перебросили к Северодонецку еще две батальонные тактические группы и готовят наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города", – говорится в сообщении.
На славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для наступления на Славянск. В этом направлении захватчики активно применяют артиллерию.
На лиманском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке". 12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
14 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что оккупанты с помощью артиллерии оттеснили украинских военных из центра Северодонецка.