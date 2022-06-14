Оккупанты перебросили к Северодонецку еще две батальонные тактические группы и готовят наступление на Славянск – Генштаб ВСУ

"На северодонецком направлении противник усилил группировку за счет перемещения в район населенных пунктов Кременная – Рубежное до двух батальонных тактических групп. При поддержке артиллерии ведет штурмовые действия в Северодонецке, пытается закрепиться в центральной части города", – говорится в сообщении.

На славянском направлении оккупанты основные усилия сосредоточивают на попытках установления полного контроля над населенным пунктом Богородичное и создании условий для наступления на Славянск. В этом направлении захватчики активно применяют артиллерию.

На лиманском направлении оккупанты проводят перегруппировку войск с целью развития наступления в направлениях Лиман – Райгородок и Ямполь – Северск.

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