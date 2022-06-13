Взрыв в Мелитополе 12 июня устроили оккупанты, уверен мэр

Об этом он заявил в эфире национального марафона, сообщает "Укринформ".
"Почему уверен, что они сами его устроили? Потому что, прежде всего, взрыв произошел в мусорном баке, расположенном рядом с "МВД" рашистской федерации. Вы себе представьте, рядом "министерством", которое хорошо охраняется, круглосуточно охраняется раздался мощный взрыв – и именно тогда, когда было им нужно. Никто бы не смог такое сделать. Пострадали гражданские люди, но пострадали и коллаборанты", – сказал Федоров.
Взрыв в Мелитополе произошел во второй половине дня, оккупанты заявляли о четырех пострадавших.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.