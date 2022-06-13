Взрыв в Мелитополе 12 июня устроили оккупанты, уверен мэр

Федоров: Почему уверен, что они сами его устроили? Потому что взрыв произошел в мусорном баке, расположенном рядом с "МВД" Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Об этом он заявил в эфире национального марафона, сообщает "Укринформ".

"Почему уверен, что они сами его устроили? Потому что, прежде всего, взрыв произошел в мусорном баке, расположенном рядом с "МВД" рашистской федерации. Вы себе представьте, рядом "министерством", которое хорошо охраняется, круглосуточно охраняется раздался мощный взрыв – и именно тогда, когда было им нужно. Никто бы не смог такое сделать. Пострадали гражданские люди, но пострадали и коллаборанты", – сказал Федоров.

Взрыв в Мелитополе произошел во второй половине дня, оккупанты заявляли о четырех пострадавших.

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