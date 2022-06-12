В Мелитополе произошел взрыв, мэр говорит – оккупанты "подрывают друг друга"

Взрыв произошел в районе улицы Героев Украины примерно в 17.45. После этого российские оккупанты начали проверять автомобили и обыскивать людей, пишет "РИА Мелитополь".

Представитель "главного управления МВД" Мелитополя заявил пропагандистам "РИА Новости", что взрыв произошел возле здания этого же "управления". Оккупанты сначала сообщили о двух, а потом – о четырех пострадавших. "РИА Новости" оказалось на месте инцидента и опубликовало видео его последствий.

Федоров отметил, что ему ничего не известно о пострадавших.

"Об этом нужно спрашивать у рашистов, которые друг друга подрывают и, конечно, будут в этом винить ВСУ. Но мы ясно понимаем, что это их тактика, их методика, а детали, я уверен, мы сможем узнать достаточно быстро", – сказал мэр.