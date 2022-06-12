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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мелитополе произошел взрыв, мэр говорит – оккупанты "подрывают друг друга"

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Взрыв произошел во второй половине дня
Взрыв произошел во второй половине дня
Фото: ria-m.tv

12 июня во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области произошел взрыв, об этом сообщило, ссылаясь на жителей города, местное издание "РИА Мелитополь", факт взрыва подтвердил в ходе стрима в Facebook мэр города Иван Федоров.

Взрыв произошел в районе улицы Героев Украины примерно в 17.45. После этого российские оккупанты начали проверять автомобили и обыскивать людей, пишет "РИА Мелитополь".

Представитель "главного управления МВД" Мелитополя заявил пропагандистам "РИА Новости", что взрыв произошел возле здания этого же "управления". Оккупанты сначала сообщили о двух, а потом – о четырех пострадавших. "РИА Новости" оказалось на месте инцидента и опубликовало видео его последствий. 

Федоров отметил, что ему ничего не известно о пострадавших. 

"Об этом нужно спрашивать у рашистов, которые друг друга подрывают и, конечно, будут в этом винить ВСУ. Но мы ясно понимаем, что это их тактика, их методика, а детали, я уверен, мы сможем узнать достаточно быстро", – сказал мэр. 

https://www.facebook.com/IvanFedorovMelitopol/videos/1036670260294227/

Контекст:

Оккупанты сегодня проводили в Мелитополе "торжества" ко Дню России – автопробег и концерт в парке. Оба мероприятия, как пишет "РИА Мелитополь", были немноголюдны. В автопробеге приняли участие менее 10 автомобилей, на концерт российских "исполнителей-пропагандистов" пришли около 150 человек, до полномасштабного вторжения РФ в Украину городские и государственные праздники посещали тысячи горожан, отмечает издание.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: взрыв, пропаганда, Мелитополь, концерт, вторжение, автопробег, пострадавшие, российские оккупанты, Иван Федоров
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