В Мелитополе произошел взрыв, мэр говорит – оккупанты "подрывают друг друга"

Взрыв произошел в районе улицы Героев Украины примерно в 17.45. После этого российские оккупанты начали проверять автомобили и обыскивать людей, пишет "РИА Мелитополь".
Представитель "главного управления МВД" Мелитополя заявил пропагандистам "РИА Новости", что взрыв произошел возле здания этого же "управления". Оккупанты сначала сообщили о двух, а потом – о четырех пострадавших. "РИА Новости" оказалось на месте инцидента и опубликовало видео его последствий.
Федоров отметил, что ему ничего не известно о пострадавших.
"Об этом нужно спрашивать у рашистов, которые друг друга подрывают и, конечно, будут в этом винить ВСУ. Но мы ясно понимаем, что это их тактика, их методика, а детали, я уверен, мы сможем узнать достаточно быстро", – сказал мэр.
Оккупанты сегодня проводили в Мелитополе "торжества" ко Дню России – автопробег и концерт в парке. Оба мероприятия, как пишет "РИА Мелитополь", были немноголюдны. В автопробеге приняли участие менее 10 автомобилей, на концерт российских "исполнителей-пропагандистов" пришли около 150 человек, до полномасштабного вторжения РФ в Украину городские и государственные праздники посещали тысячи горожан, отмечает издание.