Оккупанты определили новую "столицу" Запорожской области и готовятся провести "референдум" о присоединении к РФ – Федоров

"Конечно, жители Мелитополя не пойдут на "референдум" и не поддерживают российские власти. Может, 3–5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже с ума сошли, потому могут поддержать оккупантов", – отметил Федоров.

При этом он считает, что россияне все же смогут провести "референдум".

"И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, это легко сфальсифицировать", – говорит мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)