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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты определили новую "столицу" Запорожской области и готовятся провести "референдум" о присоединении к РФ – Федоров

Федоров уверен, что мелитопольцы не пойдут на "референдум"
Федоров уверен, что мелитопольцы не пойдут на "референдум"
Фото: Ivan Fedorov / Facebook

Российские военные решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении регинона к РФ. Об этом мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал в эфире общенационального информационного марафона 10 июня, его цитирует "1+1".

"Конечно, жители Мелитополя не пойдут на "референдум" и не поддерживают российские власти. Может, 3–5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже с ума сошли, потому могут поддержать оккупантов", – отметил Федоров.

При этом он считает, что россияне все же смогут провести "референдум".

"И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, это легко сфальсифицировать", – говорит мэр.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".

В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, референдум, война, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины, Иван Федоров
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