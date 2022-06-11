Оккупанты определили новую "столицу" Запорожской области и готовятся провести "референдум" о присоединении к РФ – Федоров

"Конечно, жители Мелитополя не пойдут на "референдум" и не поддерживают российские власти. Может, 3–5%, но они есть в каждом городе Украины. Это те люди, которые уже с ума сошли, потому могут поддержать оккупантов", – отметил Федоров.
При этом он считает, что россияне все же смогут провести "референдум".
"И не важно, какой день и время они для этого выберут и будут ли люди готовы на него идти. Настоящая цель захватчиков – провести псевдоголосование на камеры. И, к сожалению, это легко сфальсифицировать", – говорит мэр.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области, в том числе Мелитополь.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
16 мая Федоров рассказал, что из Мелитополя за последние два месяца уехали 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому в городе осталось около 70 тыс. жителей".
В Мелитополе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, которые желают покинуть город.