В Энергодаре оккупанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении примерно 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС", – рассказали в компании.
В сообщении подчеркивается, что местонахождение пропавших неизвестно.
Пресс-служба Запорожской областной военной администрации сообщала, что только за 7 июня россияне похитили троих людей в Мелитополе, Токмаке и селе Копани.
Часть Запорожской области захвачена российскими военными, в том числе оккупированы такие крупные города, как Бердянск и Мелитополь. По информации главы ОВА на 5 июня, временно оккупировано почти 60% территории региона. Энергодар и Запорожскую АЭС россияне захватили в начале марта.
В марте стало известно, что на захваченных территориях Украины российские оккупанты прибегают к репрессиям: похищают политиков и активистов, давят на журналистов.
В апреле жители оккупированного Херсона рассказали, что в областном центре появился аналог донецкой тюрьмы "Изоляция" для пыток несогласных с российским оккупационным режимом.