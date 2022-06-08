В Энергодаре оккупанты за неделю похитили 11 работников Запорожской АЭС – "Энергоатом"

"Во временно оккупированном Энергодаре рашистские оккупанты продолжают похищать людей. Только за последнюю неделю они задержали и вывезли в неизвестном направлении примерно 20 энергодарцев, 11 из них – работники Запорожской АЭС", – рассказали в компании.

В сообщении подчеркивается, что местонахождение пропавших неизвестно.

Пресс-служба Запорожской областной военной администрации сообщала, что только за 7 июня россияне похитили троих людей в Мелитополе, Токмаке и селе Копани.