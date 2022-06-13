Оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна – Гайдай

Гайдай подчеркнул, что резервы в Северодонецк передавать возможно Фото: ЕРА (архив)

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях", – написал он.

В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации разместил в соцсети, он передал слова защитников Северодонецка: "Тяжелая ситуация, но контролируемая".

"У них есть возможность все-таки отправлять раненых в госпитали. То есть есть коммуникация. [...] Тяжело поставлять или оружие, или резервы. Тяжело, но не невозможно", – объяснил Гайдай.

Он также назвал враньем заявления оккупантов о взятии Северодонецка под полный контроль. Гайдай отметил, что противник контролирует город примерно на 70%.

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О выведении из строя двух мостов в Северодонецке Гайдай сообщал 12 июня.