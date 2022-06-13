Оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна – Гайдай

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях", – написал он.
В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации разместил в соцсети, он передал слова защитников Северодонецка: "Тяжелая ситуация, но контролируемая".
"У них есть возможность все-таки отправлять раненых в госпитали. То есть есть коммуникация. [...] Тяжело поставлять или оружие, или резервы. Тяжело, но не невозможно", – объяснил Гайдай.
Он также назвал враньем заявления оккупантов о взятии Северодонецка под полный контроль. Гайдай отметил, что противник контролирует город примерно на 70%.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
О выведении из строя двух мостов в Северодонецке Гайдай сообщал 12 июня.
Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.
11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".
12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага.
Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.