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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты разрушили все мосты, которые ведут в Северодонецк, эвакуация из города невозможна – Гайдай

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Гайдай подчеркнул, что резервы в Северодонецк передавать возможно
Гайдай подчеркнул, что резервы в Северодонецк передавать возможно
Фото: ЕРА (архив)

Все три моста, которые ведут в Северодонецк Луганской области со стороны Лисичанска, разрушены. Об этом председатель областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил 13 июня в Telegram.

"Рашисты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем. Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены. Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов невозможны. Оставшиеся в городе северодончане выживают в крайне тяжелых условиях", – написал он.

В эфире национального телемарафона, эпизод которого глава обладминистрации разместил в соцсети, он передал слова защитников Северодонецка: "Тяжелая ситуация, но контролируемая".

"У них есть возможность все-таки отправлять раненых в госпитали. То есть есть коммуникация. [...] Тяжело поставлять или оружие, или резервы. Тяжело, но не невозможно", – объяснил Гайдай.

Он также назвал враньем заявления оккупантов о взятии Северодонецка под полный контроль. Гайдай отметил, что противник контролирует город примерно на 70%.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

О выведении из строя двух мостов в Северодонецке Гайдай сообщал 12 июня.

Контекст:

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня. Этот участок фронта президент Украины Владимир Зеленский называл одним из самых сложных. По его словам, во многом именно в Северодонецке решается судьба украинского Донбасса.

11 июня Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщал, что "украинские воины успешно противостоят штурмовым действиям врага в Северодонецке".

12 июня главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал, что Россия перебросила в Северодонецк семь батальонно-тактических групп, но ВСУ удалось остановить врага

Утром 13 июня Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупанты с помощью артиллерии оттеснили подразделения украинских военных из центра Северодонецка.

Теги: Россия, оружие, Луганская область, война, Донбасс, Северодонецк, эвакуация, раненые, Сергей Гайдай, мост, война России против Украины, война на Донбассе, российские оккупанты
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