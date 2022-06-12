Оккупанты РФ разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском, обстреливают третий – Гайдай

Активные бои в районе Северодонецка идут с начала июня Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Российская армия уничтожила второй мост, он уже не проездной. И сейчас массировано обстреливают последний, третий, мост. Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда БК и усиление", – отметил он.

Глава ОВА спрогнозировал, что сегодня-завтра россияне будут бросать все резервы, чтобы захватить город.

"Возможно, и на других направлениях, чтобы перерезать его окончательно, контролировать трассу Лисичанск – Бахмут", – отметил Гайдай.

Он также добавил, что бои сейчас ведутся у завода "Азот", территория завода обстреливается. Гайдай опроверг информацию, что якобы завод заблокирован, по его словам, бои продолжаются на улицах возле "Азота".

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