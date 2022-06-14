Работу Запорожской АЭС контролирует Украина, хотя на территории станции находятся оккупанты – "Энергоатом"

"Мы контролируем работу Запорожской АЭС, хотя электростанция все еще находится под оккупацией врага. На территории АЭС есть российские военные и тяжелая техника – грузовики, танки, БМП. Оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они там укрепляются, роют окопы, используют станцию как военную базу", – сказал он.
Глава "Энергоатома" подчеркнул, что "на сегодняшний день ЗАЭС стабильно работает в энергосистеме Украины, производит необходимые объемы электроэнергии".
Котин также назвал "чепухой" слухи о возможной передаче Запорожской АЭС российской компании "Росатом".
"Извините, но только недоумок считает, что это возможно. Это такая же чепуха, как и заявления россиян о поставках электроэнергии с нашей АЭС в оккупированный Крым. Говорить можно все что угодно, но станция работает в другом частотном режиме и не подключена к энергосистеме России и Крыма", – объяснил он.
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Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
По словам Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявляли, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
31 мая Котин сообщал, что на территории станции находятся танки, бронетранспортеры, высокопроходимые грузовики, большое количество оружия и взрывчатки. Станцию охраняют около 500 оккупантов.