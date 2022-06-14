Работу Запорожской АЭС контролирует Украина, хотя на территории станции находятся оккупанты – "Энергоатом"

"Мы контролируем работу Запорожской АЭС, хотя электростанция все еще находится под оккупацией врага. На территории АЭС есть российские военные и тяжелая техника – грузовики, танки, БМП. Оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, но они там укрепляются, роют окопы, используют станцию как военную базу", – сказал он.

Глава "Энергоатома" подчеркнул, что "на сегодняшний день ЗАЭС стабильно работает в энергосистеме Украины, производит необходимые объемы электроэнергии".

Котин также назвал "чепухой" слухи о возможной передаче Запорожской АЭС российской компании "Росатом".

"Извините, но только недоумок считает, что это возможно. Это такая же чепуха, как и заявления россиян о поставках электроэнергии с нашей АЭС в оккупированный Крым. Говорить можно все что угодно, но станция работает в другом частотном режиме и не подключена к энергосистеме России и Крыма", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)