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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов с танками и взрывчаткой и работают несколько энергоблоков – "Энергоатом"

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Захваченная ЗАЭС работает под техническим контролем Украины
Захваченная ЗАЭС работает под техническим контролем Украины
Фото: ЕРА

На Запорожской атомной электростанции, оккупированной российской армией, сосредоточен большой объем оружия и взрывчатых веществ, об этом 31 мая сообщил исполняющий обязанности президента ГП "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" Петр Котин на брифинге в Media Center Ukraine.

По его информации, на территории станции находятся танки, бронетранспортеры, высокопроходимые грузовики, большое количество оружия и взрывчатки. Станцию охраняют около 500 оккупантов.

Котин сообщил, что персонал работает под техническим контролем Украины.

"Выполняют наши команды, работает несколько энергоблоков, незначительное количество", – отметил он.

В то же время персонал станции находится под большим давлением, есть факты издевательства и похищения работников станции, рассказал он.

23 мая в Энергодаре Запорожской области оккупанты ворвались в дом сотрудника энергоремонтного подразделения ЗАЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автомата, сообщалось о многочисленных ранениях. Котин на брифинге подтвердил, что Швец находится в больнице в тяжелом состоянии.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на 18,3 млрд грн.

27 мая и.о. главы Государственной инспекции ядерного регулирования Украины Олег Кориков заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) игнорируют захват российскими оккупантами Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. "Акты ядерного терроризма со стороны РФ происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ", – сказано в заявлении.

Теги: оккупация, армия РФ, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Петр Котин
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