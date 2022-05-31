На Запорожской АЭС находятся около 500 оккупантов с танками и взрывчаткой и работают несколько энергоблоков – "Энергоатом"

По его информации, на территории станции находятся танки, бронетранспортеры, высокопроходимые грузовики, большое количество оружия и взрывчатки. Станцию охраняют около 500 оккупантов.

Котин сообщил, что персонал работает под техническим контролем Украины.

"Выполняют наши команды, работает несколько энергоблоков, незначительное количество", – отметил он.

В то же время персонал станции находится под большим давлением, есть факты издевательства и похищения работников станции, рассказал он.

23 мая в Энергодаре Запорожской области оккупанты ворвались в дом сотрудника энергоремонтного подразделения ЗАЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автомата, сообщалось о многочисленных ранениях. Котин на брифинге подтвердил, что Швец находится в больнице в тяжелом состоянии.