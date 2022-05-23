Оккупанты ворвались в дом сотрудника ЗАЭС и расстреляли его из автомата – "Энергоатом"

Российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую АЭС в начале марта Фото: EPA

По информации пресс-службы, работник станции с многочисленными пулевыми ранениями доставлен в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", – говорится в сообщении.

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