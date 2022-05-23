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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ворвались в дом сотрудника ЗАЭС и расстреляли его из автомата – "Энергоатом"

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Российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую АЭС в начале марта
Российские оккупанты захватили Энергодар и Запорожскую АЭС в начале марта
Фото: EPA

Российские оккупанты 23 мая ворвались в дом сотрудника энерго-ремонтного подразделения Запорожской АЭС Сергея Швеца и расстреляли его из автоматического оружия. Об этом сообщила в Telegram пресс-служба "Энергоатома".

По информации пресс-службы, работник станции с многочисленными пулевыми ранениями доставлен в городскую больницу Энергодара. Врачи борются за его жизнь.

"Ни объяснить, ни оправдать такую бесчеловечную жестокость невозможно. Уроды, совершающие преступления против мирных людей, работников ЗАЭС, должны быть привлечены к ответственности", – говорится в сообщении. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты захватили Энергодар в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на сумму 18,3 млрд грн.

Теги: АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ранение, российские оккупанты
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