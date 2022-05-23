Захват Запорожской АЭС. Еще четверым оккупантам объявили о подозрении

"По данным следствия, в начале марта 2022 года подозреваемые во исполнение преступного приказа высшего руководства дали команду подчиненным военным подразделениям открыть огонь по Энергодару и расположенной на его территории Запорожской АЭС. Также они участвовали в силовом захвате сооружений и объектов атомного предприятия и инфраструктуры города. В результате вражеской атаки погибли граждане Украины, разрушены технологически важные сети и коммуникации", – говорится в сообщении.
Четверым оккупантам, командирам сводного подразделения батальонных тактических групп национальной гвардии РФ, заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на 18,3 млрд грн.
26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.