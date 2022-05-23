Захват Запорожской АЭС. Еще четверым оккупантам объявили о подозрении

"По данным следствия, в начале марта 2022 года подозреваемые во исполнение преступного приказа высшего руководства дали команду подчиненным военным подразделениям открыть огонь по Энергодару и расположенной на его территории Запорожской АЭС. Также они участвовали в силовом захвате сооружений и объектов атомного предприятия и инфраструктуры города. В результате вражеской атаки погибли граждане Украины, разрушены технологически важные сети и коммуникации", – говорится в сообщении.

Четверым оккупантам, командирам сводного подразделения батальонных тактических групп национальной гвардии РФ, заочно объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством).

Война России против Украины. Главное (обновляется)