Руководство МАГАТЭ способствует эскалации на ЗАЭС и ретранслирует пропаганду РФ – Госатомрегулирования Украины

"Акты ядерного терроризма со стороны России происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины по этому поводу, из-за чего представители России убеждены в своей безнаказанности и прибегают к еще более дерзким действиям и заявлениям", – сказано в документе.

Кориков отметил, что 1 мая "мэр" Энергодара заявлял, что МАГАТЭ "не зафиксировало нарушений безопасной эксплуатации ЗАЭС".

"Руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды. В частности, 25 мая в своем выступлении перед аудиторией Давосского экономического форума генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что якобы на оккупированной россиянами Запорожской АЭС "хранится 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия". Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией", – считает он.

Госатомрегулирование "категорически опровергает информацию о якобы наличии запасов плутония и обогащенного урана на захваченной россиянами Запорожской АЭС и в целом в Украине, пригодного для изготовления ядерного оружия".

Украинское ведомство подчеркивает, что "это хорошо известно МАГАТЭ, которое ежегодно подтверждает в своем докладе о применении гарантий (Safeguards Implementation Report) соблюдение Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем".

"На Запорожской АЭС не хранились и не хранятся ни плутоний, ни обогащенный уран, которые можно было бы использовать в военных целях. Более того, технически и политически невозможно для Украины изготовить и хранить вооруженный плутоний или уран даже в количестве нескольких граммов из-за отсутствия технологии и политического запрета на ее получение. Очень грустно, что дерзкая ложь российской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновником МАГАТЭ. На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, не пригодное для изготовления ядерного оружия", – объяснил Кориков.

Он призвал Гросси к содействию Украине в требованиях по немедленному выводу российских войск, военной техники и персонала "Росатома" с площадки ЗАЭС и из города Энергодара, "что было бы наибольшей гарантией безопасного функционирования Запорожской АЭС".

Также и.о. главы Госатомрегулирования считает, что МАГАТЭ должно присоединиться к требованиям к России прекратить обстрелы территории Украины крылатыми и оперативно- тактическими ракетами, "поскольку такие обстрелы могут привести к планетарной катастрофе, большей по своим последствиям, чем Чернобыльская и Фукусимская аварии, вместе взятые".

Война России против Украины. Главное (обновляется)