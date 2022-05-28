Руководство МАГАТЭ способствует эскалации на ЗАЭС и ретранслирует пропаганду РФ – Госатомрегулирования Украины

"Акты ядерного терроризма со стороны России происходят при отсутствии четкой позиции и эффективной реакции со стороны МАГАТЭ на многочисленные обращения Украины по этому поводу, из-за чего представители России убеждены в своей безнаказанности и прибегают к еще более дерзким действиям и заявлениям", – сказано в документе.
Кориков отметил, что 1 мая "мэр" Энергодара заявлял, что МАГАТЭ "не зафиксировало нарушений безопасной эксплуатации ЗАЭС".
"Руководство МАГАТЭ своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды. В частности, 25 мая в своем выступлении перед аудиторией Давосского экономического форума генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что якобы на оккупированной россиянами Запорожской АЭС "хранится 30 тыс. кг плутония и 40 тыс. кг обогащенного урана, пригодного для изготовления ядерного оружия". Это яркое свидетельство того, что МАГАТЭ в лице его генерального директора находится под влиянием российской пропаганды и не владеет достоверной информацией", – считает он.
Госатомрегулирование "категорически опровергает информацию о якобы наличии запасов плутония и обогащенного урана на захваченной россиянами Запорожской АЭС и в целом в Украине, пригодного для изготовления ядерного оружия".
Украинское ведомство подчеркивает, что "это хорошо известно МАГАТЭ, которое ежегодно подтверждает в своем докладе о применении гарантий (Safeguards Implementation Report) соблюдение Украиной своих обязательств по исключительно мирному использованию ядерного материала, находящегося под ее контролем".
"На Запорожской АЭС не хранились и не хранятся ни плутоний, ни обогащенный уран, которые можно было бы использовать в военных целях. Более того, технически и политически невозможно для Украины изготовить и хранить вооруженный плутоний или уран даже в количестве нескольких граммов из-за отсутствия технологии и политического запрета на ее получение. Очень грустно, что дерзкая ложь российской пропаганды транслируется на высоком уровне топ-чиновником МАГАТЭ. На Запорожской АЭС, как и на всех действующих АЭС Украины, используется ядерное топливо в виде тепловыделяющих сборок с обогащением до 5%, не пригодное для изготовления ядерного оружия", – объяснил Кориков.
Он призвал Гросси к содействию Украине в требованиях по немедленному выводу российских войск, военной техники и персонала "Росатома" с площадки ЗАЭС и из города Энергодара, "что было бы наибольшей гарантией безопасного функционирования Запорожской АЭС".
Также и.о. главы Госатомрегулирования считает, что МАГАТЭ должно присоединиться к требованиям к России прекратить обстрелы территории Украины крылатыми и оперативно- тактическими ракетами, "поскольку такие обстрелы могут привести к планетарной катастрофе, большей по своим последствиям, чем Чернобыльская и Фукусимская аварии, вместе взятые".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники Запорожской атомной станции удерживаются в заложниках. Внутри станции находятся около 500 российских солдат и 50 единиц тяжелой техники. Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
11 апреля "Энергоатом" сообщал, что российские оккупанты нанесли Запорожской АЭС ущерб на 18,3 млрд грн.
26 апреля над Запорожской АЭС низко пролетели две ракеты, выпущенные российскими оккупантами.