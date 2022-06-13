Связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, но организация настаивает на визите

Гросси считает, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее прибыть на ЗАЭС для проверки ядерных материалов Фото: EPA

Вместе с тем он подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ все же должны как можно скорее прибыть на объект для проведения основных мероприятий по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно.

По словам Гросси, изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

"Интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность. Это особенно критично на двух блоках ЗАЭС. Физическая проверка находящегося в них ядерного материала является предварительным условием гарантий перед их повторным запуском", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гросси добавил, что если он не сможет направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано.