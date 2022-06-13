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ОБЩЕСТВО

Связь между Запорожской АЭС и МАГАТЭ восстановлена, но организация настаивает на визите

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Гросси считает, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее прибыть на ЗАЭС для проверки ядерных материалов
Гросси считает, что инспекторы МАГАТЭ должны как можно скорее прибыть на ЗАЭС для проверки ядерных материалов
Фото: EPA

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и Запорожская атомная электростанция восстановили удаленную передачу данных в штаб-квартиру МАГАТЭ после почти двухнедельного перерыва. Об этом 12 июня сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси, его цитирует пресс-служба организации.

Вместе с тем он подчеркнул, что инспекторы МАГАТЭ все же должны как можно скорее прибыть на объект для проведения основных мероприятий по проверке ядерных материалов, которые невозможно осуществить дистанционно.

По словам Гросси, изображения, записанные камерами наблюдения МАГАТЭ в период прекращения передачи данных, сейчас загружаются для просмотра инспекторами агентства, чтобы подтвердить, что преемственность данных не была потеряна.

"Интервал проведения инвентаризационных проверок на АЭС не может превышать установленную продолжительность. Это особенно критично на двух блоках ЗАЭС. Физическая проверка находящегося в них ядерного материала является предварительным условием гарантий перед их повторным запуском", – говорится в заявлении МАГАТЭ.

Гросси добавил, что если он не сможет направить инспекторов для проведения необходимой верификации на ЗАЭС, выполнение мер в Украине будет скомпрометировано.

Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о желании осуществить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

7 июня стало известно, что гендиректор МАГАТЭ готовит миссию на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. В ответ на это в "Энергоатоме" заявили, что такой поездкой Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: ядерная энергетика, война, оккупация, атомная энергетика, АЭС, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, визит, Рафаэль Гросси, российские оккупанты
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