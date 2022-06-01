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МАГАТЭ направила вторую экспертную миссию на ЧАЭС

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Эксперты МАГАТЭ приехали на ЧАЭС
Эксперты МАГАТЭ приехали на ЧАЭС
Фото: snriu.gov.ua

На этой неделе экспертная миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) посещает выведенную из эксплуатации Чернобыльскую атомную электростанцию для повышения ее ядерной и физической безопасности. Заявление гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси опубликовано на сайте агентства 31 мая.

Миссия состоит из семи экспертов МАГАТЭ. Отмечается, что это вторая миссия МАГАТЭ на ЧАЭС за последние шесть недель и она является частью усилий по содействию обеспечению ядерной безопасности в стране во время войны.

Украина, у которой также есть четыре действующих АЭС с 15 реакторами, обратилась в МАГАТЭ за технической помощью в этом отношении, говорится в релизе.

Во время трехдневного пребывания на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения вокруг объекта группа специалистов МАГАТЭ окажет поддержку в вопросах радиационной защиты и безопасности обращения с отходами. 

Одним из приоритетов команды является предоставление технических рекомендаций по восстановлению автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которая не предоставляла данные мониторинга с 24 февраля. Эксперты также оценят состояние объектов на площадке и проведут обучение работе с оборудованием радиационного контроля, поставленным МАГАТЭ в апреле.

Кроме того, инспекторы и технические специалисты МАГАТЭ проверят заявленные ядерные материалы и подтвердят функционирование удаленной передачи данных о гарантиях с Чернобыльской АЭС в штаб-квартиру МАГАТЭ, которая была восстановлена в прошлом месяце.

Помимо миссий на ЧАЭС, эксперты МАГАТЭ побывали на Южно-Украинской АЭС в конце марта. Гендиректор агентства хочет также организовать миссию на Запорожскую АЭС, которую временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

Контекст:

В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.

29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.

Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.

5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.

Теги: ядерная энергетика, Чернобыльская АЭС, атомная энергетика, ядерные отходы, радиация, миссия, АЭС, ЧАЭС, Чернобыль, МАГАТЭ, зона отчуждения
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