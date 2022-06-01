МАГАТЭ направила вторую экспертную миссию на ЧАЭС

Миссия состоит из семи экспертов МАГАТЭ. Отмечается, что это вторая миссия МАГАТЭ на ЧАЭС за последние шесть недель и она является частью усилий по содействию обеспечению ядерной безопасности в стране во время войны.

Украина, у которой также есть четыре действующих АЭС с 15 реакторами, обратилась в МАГАТЭ за технической помощью в этом отношении, говорится в релизе.

Во время трехдневного пребывания на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения вокруг объекта группа специалистов МАГАТЭ окажет поддержку в вопросах радиационной защиты и безопасности обращения с отходами.

Одним из приоритетов команды является предоставление технических рекомендаций по восстановлению автоматизированной системы радиационного контроля в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, которая не предоставляла данные мониторинга с 24 февраля. Эксперты также оценят состояние объектов на площадке и проведут обучение работе с оборудованием радиационного контроля, поставленным МАГАТЭ в апреле.

Кроме того, инспекторы и технические специалисты МАГАТЭ проверят заявленные ядерные материалы и подтвердят функционирование удаленной передачи данных о гарантиях с Чернобыльской АЭС в штаб-квартиру МАГАТЭ, которая была восстановлена в прошлом месяце.

Помимо миссий на ЧАЭС, эксперты МАГАТЭ побывали на Южно-Украинской АЭС в конце марта. Гендиректор агентства хочет также организовать миссию на Запорожскую АЭС, которую временно контролирует Россия, "для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".