Оккупанты вынесли из музея в Чернобыле телевизоры, а после себя оставили просроченные консервы, тесты на наркотическое опьянение и мины – ГСЧС

"Музей-инсталляция в Чернобыле, который российские орки не обошли вниманием на пути к попытке воплощения своего плана "взять Киев за три дня". Однако не экспонаты их интересовали. Не история, не драмы людей, переживших ядерный ад. Их заинтересовали только телевизоры, которые они украли из музея", – говорится в сообщении.
В ГСЧС отметили, что музейные экспонаты остались невредимыми.
Отступая, оккупанты оставили после себя топографические карты, старые консервы, тесты на наркотическое опьянение, а также взрывоопасные снаряды.
"Экспозиция "обогатилась" вещами, оставшимися после этих незваных "гостей": остатками продуктовых наборов второй армии мира с истекшим еще в ноябре прошлого года сроком хранения, консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения (мы даже не удивлены), картами с пометками (откуда на Беларусь готовилось нападение) своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на наших зданиях, и, конечно, гранаты, мины, боеприпасы", – рассказали спасатели.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В первый день вторжения российские оккупанты захватили Чернобыльскую АЭС в Киевской области и взяли в заложники персонал. Военные РФ прошли по территории зоны отчуждения на тяжелой технике, подняв слой загрязненной почвы и пыли, спровоцировали ухудшение радиационной обстановки и подверглись воздействию радиации, сообщали в Национальной академии наук Украины.
29 марта по итогам переговоров украинской и российской делегаций в минобороны РФ заявили, что Россия "решила сократить военную активность" на киевском и черниговском направлениях. 31 марта оккупанты покинули территорию ЧАЭС и город-спутник Славутич.
Во время пребывания на станции оккупанты разграбили новейшую лабораторию в Чернобыле, уничтожили многолетний архив, а перед тем, как покинуть ЧАЭС, украли оттуда компьютеры, чайники, кофеварки, контейнеры с имуществом, сообщали в Госагентстве по вопросам управления зоной отчуждения.
5 апреля Нацгвардия Украины взяла ЧАЭС под охрану.