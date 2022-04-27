Оккупанты вынесли из музея в Чернобыле телевизоры, а после себя оставили просроченные консервы, тесты на наркотическое опьянение и мины – ГСЧС

"Музей-инсталляция в Чернобыле, который российские орки не обошли вниманием на пути к попытке воплощения своего плана "взять Киев за три дня". Однако не экспонаты их интересовали. Не история, не драмы людей, переживших ядерный ад. Их заинтересовали только телевизоры, которые они украли из музея", – говорится в сообщении.

В ГСЧС отметили, что музейные экспонаты остались невредимыми.

Отступая, оккупанты оставили после себя топографические карты, старые консервы, тесты на наркотическое опьянение, а также взрывоопасные снаряды.

"Экспозиция "обогатилась" вещами, оставшимися после этих незваных "гостей": остатками продуктовых наборов второй армии мира с истекшим еще в ноябре прошлого года сроком хранения, консервами, тестовыми наборами для определения уровня наркотического опьянения (мы даже не удивлены), картами с пометками (откуда на Беларусь готовилось нападение) своих наступательных действий, флаги, которые они планировали повесить на наших зданиях, и, конечно, гранаты, мины, боеприпасы", – рассказали спасатели.

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