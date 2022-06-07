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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гендиректор МАГАТЭ готовит миссию на захваченную оккупантами Запорожскую АЭС. В Украине заявили, что его не приглашали

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Гросси подчеркнул, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходим и он состоится
Гросси подчеркнул, что визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС необходим и он состоится
Фото: EPA

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси считает необходимой миссию агентства на Запорожскую АЭС во временно оккупированном Энергодаре. В "Энергоатоме" заявили, что такой поездкой Гросси легитимизирует пребывание российских оккупантов на ЗАЭС.

"Мы работаем над отправкой экспертной миссии на Запорожскую АЭС. В настоящее время крупнейшая АЭС в Европе отключена от системы передачи данных о состоянии ядерных материалов МАГАТЭ. Украина нас пригласила, мы поедем туда", – написал Гросси в Twitter 6 июня.

В опубликованном видеофрагменте его пресс-конференции Гросси эмоционально объясняет, почему такая миссия необходима, и подчеркивает, что намерен организовать ее.

"Эта миссия состоится – раньше или позже, но лучше раньше. Давайте внесем ясность. Украинский регулятор сообщил нам, что он потерял контроль над ядерным материалом. Украинские власти заявляли только на прошлой неделе, что их цепочка поставок [запчастей] была прервана, меры по защите безопасности не осуществляются. И люди все еще сомневаются, нужен ли наш визит на Запорожскую атомную электростанцию?!" – сказал он.

По словам Гросси, из семи необходимых базовых элементов ядерной и физической безопасности на АЭС практически все были нарушены. 

"Этот визит состоится. Я очень серьезно работаю над этим. Конечно, я консультируюсь с Украиной, и я также говорю с Россией, поскольку эта станция – под российским контролем, я говорю с ООН, и я буду говорить со всеми, с кем должен говорить, чтобы попасть туда как можно скорее", – подчеркнул Гросси.

На сайте МАГАТЭ также приведены слова Гросси о том, что правительство Украины на прошлой неделе призвало его возглавить такую миссию.

Пресс-служба "Энергоатома" заявила 7 июня в Telegram, что это неправда.

"Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси снова лжет... Это сообщение от главы МАГАТЭ мы рассматриваем как очередную попытку любым путем попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там пребывание оккупантов и по сути одобрить все их действия", – говорится в сообщении.

В компании заявили, что украинская сторона не приглашала Гросси посетить ЗАЭС и раньше уже отказывала ему в этом, подчеркнув, что "визит на станцию станет возможным только тогда, когда нашей стране будет возвращен контроль над ней".

В "Энергоатоме" также напомнили, что потеря связи ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, отключивших в Энергодаре украинского оператора Vodafone, с которым у МАГАТЭ контракт на передачу данных.

В НАЭК подчеркнули, что в настоящее время все точки сбора данных и находившиеся под контролем агентства серверы закрыты и опечатаны. Информация накапливается на сервере и будет передана, когда включат Vodafone.

"Также напомним, что предыдущие визиты господина Гросси в Украину не принесли никакой пользы. А на обратном пути после посещения Пивденноукраинской АЭС он поехал на встречу с руководителем "Росатома" и они вместе отчитались миру, как на Запорожской станции все хорошо", – заявили в "Энергоатоме".

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Контекст:

МАГАТЭ за время полномасштабной войны в Украине провело три миссии на украинские АЭС: одну на Пивденноукраинскую и две на Чернобыльскую атомные станции.

Гросси неоднократно заявлял о желании осуществить миссию на ЗАЭС, которую с начала марта временно контролирует Россия"для проведения важных мероприятий в области ядерной безопасности и предоставления гарантий защиты на этом объекте".

Госинспекция ядерного регулирования Украины считает, что такой визит следует отложить до освобождения станции от оккупантов. В инспекции также заявляли, что МАГАТЭ "своим бездействием и неоднозначной позицией не только способствует дальнейшей эскалации ситуации с оккупацией ЗАЭС, но и ретранслирует тезисы кремлевской пропаганды".

Теги: ядерная энергетика, мобильная связь, оккупация, атомная энергетика, миссия, АЭС, Энергоатом, Запорожская АЭС, МАГАТЭ, война России против Украины, Vodafone, Энергодар, визит, электростанция
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