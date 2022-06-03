ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

На оккупированной Запорожской АЭС критическая нехватка запчастей – ГУР Минобороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков
Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков
Фото: ЕРА

Оккупанты ставят под угрозу безопасную работу Запорожской атомной электростанции в Энергодаре, об этом сообщило в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

На станции практически отсутствуют запчасти для ремонта и расходные материалы, говорится в сообщении. 

"Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", – отмечаются в сообщении.

По информации ГУР, работа на станции ведется вахтовым методом. На станции действует строгий пропускной режим. На проходной у сотрудников отбирают все личные вещи и средства связи. Продолжительность вахты – неделя.

Представители России, управляющие сейчас станцией, изучают возможность подключения станции к энергосистеме РФ. В украинской разведке говорят, что сейчас это технически невозможно. 

По данным украинских спецслужб, оккупанты, охраняющие объект, размещаются в местной гостинице и в помещениях профилактория станции. Кроме того, российские военные занимают квартиры эвакуированных граждан.

Контекст:

Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.

Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.

По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".

31 мая на брифинге в Media Center Ukraine  Котин сообщил, что сейчас на территории станции находятся танки, бронетранспортеры, высокопроходимые грузовики, большое количество оружия и взрывчатки. Станцию охраняют около 500 оккупантов.

Теги: оккупация, армия РФ, Запорожская АЭС, война России против Украины, Энергодар, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
"Мы больше не вместе". Валевская сообщила о разводе с мужем
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
Сенцов: Кровь убитых детей Бучи и изнасилованных женщин – на руках того Серебренникова, который говорит, что нужно помогать российским солдатам
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
  "Все СМИ писали мне на пять лет меньше. Мне казалось это важным". Полякова впервые озвучила свой настоящий возраст
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
Тринчер в купальнике похвасталась отдыхом в Буковеле
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
"Главное, что мы вместе". Амадор Лопес показал свою маму
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Фагот – российским журналистам, исковеркавшим его фамилию: Обычно так русские и говорят: "Извините, мы не специально. Мы на учения ехали"
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Жураковская о певицах, работавших в РФ: Жертвуют из своих миллионных гонораров. А сколько они сделали, чтобы в Украину зашла российская армия?
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади
  Хлывнюк рассказал, как пришла идея спеть "Ой, у лузі червона калина" на Софийской площади G
Дмитрий ГОРДОН
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
"Нужно не только победить Россию, нужно добиться смены режима". Сенцов рассказал, сколько будет длиться война против российских оккупантов
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  "Думи". Дорофеева и Пивоваров записали дуэтную песню по мотивам творчества Тараса Шевченко. Видео
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
  Жураковская о Лознице: Ему не нужно позиционировать себя как украинского режиссера
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Меган Маркл пришла на празднование 70-летия правления Елизаветы II в декольтированном платье
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить так в них легче целиться
Арестович: Даже воевать мешает ненависть. Даже врагов нужно любить – так в них легче целиться
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
  Mamarika рассказала, почему ее муж не пошел служить в тероборону
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
В Испании нашли мертвой бывшую принцессу Катара
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
Пес Патрон встретился во Львове с котом, который живет в мэрии. Фото
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович обратился к Шольцу, жуя жвачку и с сосисками в руках. Видео (132687)
2
Суханов рассказал, как отреагировали близкие родственники из РФ, узнав, что его "бомбят рашисты" (68859)
3
Фагот о Гребенщикове: Бородатое говно рассказывало, что в Крыму украинцев не видело, а теперь говорит, что это не мы. Какая лицемерная тварь (64792)
4
Мухарский о поддерживающей Путина Егоровой: У нас сейчас с бывшей женой прекрасные отношения (46474)
5
"Это меня пока сдерживает". Суханов рассказал, почему до сих пор не отказался от российского паспорта (36167)
6
"Символ всех бабищ Рашки". Дурнев показал, как выглядит победительница конкурса в аннексированном Крыму (28823)
7
Дочь Егоровой рассказала, как отец, режиссер Семен Горов отреагировал на ее переезд в США во время войны (26501)
8
"Должна быть уголовная ответственность". Денисенко заявила, что режиссером Байрак должна заняться СБУ (26492)
 
 
 
 