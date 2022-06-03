На оккупированной Запорожской АЭС критическая нехватка запчастей – ГУР Минобороны

Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков Фото: ЕРА

На станции практически отсутствуют запчасти для ремонта и расходные материалы, говорится в сообщении.

"Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", – отмечаются в сообщении.

По информации ГУР, работа на станции ведется вахтовым методом. На станции действует строгий пропускной режим. На проходной у сотрудников отбирают все личные вещи и средства связи. Продолжительность вахты – неделя.

Представители России, управляющие сейчас станцией, изучают возможность подключения станции к энергосистеме РФ. В украинской разведке говорят, что сейчас это технически невозможно.

По данным украинских спецслужб, оккупанты, охраняющие объект, размещаются в местной гостинице и в помещениях профилактория станции. Кроме того, российские военные занимают квартиры эвакуированных граждан.