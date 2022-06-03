На оккупированной Запорожской АЭС критическая нехватка запчастей – ГУР Минобороны

На станции практически отсутствуют запчасти для ремонта и расходные материалы, говорится в сообщении.
"Во время захвата станции снаряд, выпущенный оккупантами, разорвался вблизи одного из энергоблоков. В результате произошла утечка масла. Повреждение удалось отремонтировать, но персонал был вынужден залить в контур отработанное масло", – отмечаются в сообщении.
По информации ГУР, работа на станции ведется вахтовым методом. На станции действует строгий пропускной режим. На проходной у сотрудников отбирают все личные вещи и средства связи. Продолжительность вахты – неделя.
Представители России, управляющие сейчас станцией, изучают возможность подключения станции к энергосистеме РФ. В украинской разведке говорят, что сейчас это технически невозможно.
По данным украинских спецслужб, оккупанты, охраняющие объект, размещаются в местной гостинице и в помещениях профилактория станции. Кроме того, российские военные занимают квартиры эвакуированных граждан.
Запорожская АЭС работает под контролем российских военных с 4 марта, они назначили военного начальника, с которым профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками должен согласовывать все свои действия.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил 8 марта, что персонал АЭС подвергается пыткам. "Работники станции физически и психологически истощены", – сообщил он.
Побережье Каховского водохранилища, рядом с которым расположена АЭС, оккупанты заминировали, предупредил "Энергоатом" 10 марта. 11 марта "Энергоатом" сообщил, что российские военные используют АЭС как военную базу.
По словам и.о. главы украинской государственной компании "Энергоатом" Петра Котина, персоналу Запорожской АЭС оккупанты заявили, что теперь станция "принадлежит "Росатому".
31 мая на брифинге в Media Center Ukraine Котин сообщил, что сейчас на территории станции находятся танки, бронетранспортеры, высокопроходимые грузовики, большое количество оружия и взрывчатки. Станцию охраняют около 500 оккупантов.