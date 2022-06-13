13 июня в Донецкой области оккупанты убили трех мирных жителей, есть умершие из Луганской области – глава ОВА

"За 13 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке, одного в Новоселовке Первой и одного в Кураховке. Еще пять человек получили ранения. Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области", – написал он.
В инфографике, опубликованной Кириленко, указано, что три человека ранены в Бахмуте, по одному - в Дружковке и Новоселовке Первой.
По официальным данным, с начала открытого вторжения российский войск в Украину 24 февраля в Донецкой области погибли 499 мирных жителей, еще 1282 получили ранения.
Глава ОВА подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
12 июня жертвой обстрелов Донецкой области российскими оккупантами стал один мирный житель, 11 июня погибли двое.
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.
26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.