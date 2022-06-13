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ВОЙНА В УКРАИНЕ

13 июня в Донецкой области оккупанты убили трех мирных жителей, есть умершие из Луганской области – глава ОВА

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В Бахмуте ранены три человека
В Бахмуте ранены три человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

В понедельник, 13 июня, жертвами обстрелов со стороны российских оккупантов стали трое мирных жителей Донецкой области. Об этом сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 13 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке, одного в Новоселовке Первой и одного в Кураховке. Еще пять человек получили ранения. Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области", – написал он.

В инфографике, опубликованной Кириленко, указано, что три человека ранены в Бахмуте, по одному - в Дружковке и Новоселовке Первой.

По официальным данным, с начала открытого вторжения российский войск в Украину 24 февраля в Донецкой области погибли 499 мирных жителей, еще 1282 получили ранения.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 июня жертвой обстрелов Донецкой области российскими оккупантами стал один мирный житель, 11 июня погибли двое.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

Теги: Россия, Донецкая область, война, Донбасс, оккупация, Мариуполь, Волноваха, раненые, Дружковка, Авдеевка, вторжение, Новоселовка, жертвы, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, российские оккупанты
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