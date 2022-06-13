13 июня в Донецкой области оккупанты убили трех мирных жителей, есть умершие из Луганской области – глава ОВА

"За 13 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: одного в Авдеевке, одного в Новоселовке Первой и одного в Кураховке. Еще пять человек получили ранения. Кроме того, в Донецкой области скончались двое гражданских, получивших ранения в Луганской области", – написал он.

В инфографике, опубликованной Кириленко, указано, что три человека ранены в Бахмуте, по одному - в Дружковке и Новоселовке Первой.

По официальным данным, с начала открытого вторжения российский войск в Украину 24 февраля в Донецкой области погибли 499 мирных жителей, еще 1282 получили ранения.

Глава ОВА подчеркнул, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 июня жертвой обстрелов Донецкой области российскими оккупантами стал один мирный житель, 11 июня погибли двое.