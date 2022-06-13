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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При отсутствии газа в Донецкой области прилагают максимум усилий для восстановления электроснабжения – ДТЭК

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За прошлую неделю ДТЭК возобновил электроснабжение 80 населенных пунктов для почти 77 тысяч потребителей в Донецкой области
За прошлую неделю ДТЭК возобновил электроснабжение 80 населенных пунктов для почти 77 тысяч потребителей в Донецкой области
Фото: ДТЕК Донецькі електромережі / Facebook

Из-за повреждений газопроводов в Донецкой области электроэнергия осталась единственным источником энергии. Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук во время национального телемарафона, который транслирует в том числе телеканал "Украина 24".

"К сожалению, электроэнергия сейчас – почти единственный источник энергии в Донецкой области. Потому что в большинстве городов нет газа. Поэтому электроэнергия критически необходима для того, чтобы люди как-то выживали в течение этого времени. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить свет и дать людям возможность зарядить мобильные телефоны, приготовить еду", – сказал он.

Сахарук добавил, что за прошлую неделю ДТЭК возобновил электроснабжение 80 населенных пунктов для почти 77 тыс. потребителей в Донецкой области.

Также он подчеркнул, что в Донецкой области без света остается около 360 тыс. потребителей в 260 населенных пунктах.

За три месяца войны специалисты компании ДТЭК Рината Ахметова вернули свет для более 2 млн семей, чьи дома были обесточены из-за обстрелов российских оккупантов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Донецкая область, ДТЭК, электроэнергия, электроснабжение, война России против Украины, Дмитрий Сахарук
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