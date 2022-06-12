В оккупированном Бердянске слышны взрывы, часть города без света

Один из взрывов повредил электрическую подстанцию Фото: Риа-Мелитополь / Telegram

По предварительной информации, один взрыв повредил электрическую подстанцию. Масштабы повреждений уточняются.

"РИА Мелитополь" уточняет, что взорвалась подстанция возле ТЦ "Амстор".

Вечером 11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал, что 12 июня (в РФ в этот день празднуют День России) оккупанты планирует совершить ряд провокаций в Запорожской области. Он призвал не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить оккупанты.