В оккупированном Бердянске слышны взрывы, часть города без света

По предварительной информации, один взрыв повредил электрическую подстанцию. Масштабы повреждений уточняются.
"РИА Мелитополь" уточняет, что взорвалась подстанция возле ТЦ "Амстор".
Вечером 11 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов предупреждал, что 12 июня (в РФ в этот день празднуют День России) оккупанты планирует совершить ряд провокаций в Запорожской области. Он призвал не посещать массовые мероприятия, которые планируются проводить оккупанты.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.