В оккупированной Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", – отметил он.

Орлов призвал местных жителей на протяжении 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводить оккупанты.