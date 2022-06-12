В оккупированной Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", – отметил он.
Орлов призвал местных жителей на протяжении 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводить оккупанты.
После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.
По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ.