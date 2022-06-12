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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированной Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара

Россияне оккупировали часть Запорожской области
Россияне оккупировали часть Запорожской области
Фото: EPA

На оккупированных россиянами территориях Запорожской области российские спецслужбы в отношении граждан Украины готовят провокации. Об этом 11 июня написал в Telegram городской голова Энергодара Дмитрий Орлов.

"По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб России во временно-оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации", – отметил он.

Орлов призвал местных жителей на протяжении 12 июня не посещать в Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводить оккупанты.

Контекст:

После начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия захватила часть Запорожской области.

По состоянию на 5 июня Запорожская область оккупирована россиянами почти на 60%, отмечал глава областной военной администрации Александр Старух.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Потому они решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной Запорожской области и готовятся провести там "референдум" о присоединении региона к РФ. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: провокации, Запорожская область, Энергодар, Дмитрий Орлов, российские оккупанты
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