В Энергодаре партизаны ликвидировали двух оккупантов – СМИ

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончила службу в армии оккупанта. После увольнения их может найдут, а может и нет", – сообщили партизаны.
Никаких деталей о том, где именно произошла ликвидация российских оккупантов, источники не сообщили.
Собеседники отметили, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.
"В общем, пьют, чувствуют себя царьками", – рассказывают о поведении оккупантов местные жители.
Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.
Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.
В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.
17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".