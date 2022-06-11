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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Энергодаре партизаны ликвидировали двух оккупантов – СМИ

Подробности ликвидации оккупантов неизвестны
Подробности ликвидации оккупантов неизвестны
Фото: depositphotos.com

Во временно захваченном городе Энергодар Запорожской области партизаны ликвидировали двух российских военных. Об этом "Телеграфу" рассказали сами представители подполья.

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончила службу в армии оккупанта. После увольнения их может найдут, а может и нет", – сообщили партизаны.

Никаких деталей о том, где именно произошла ликвидация российских оккупантов, источники не сообщили.

Собеседники отметили, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

"В общем, пьют, чувствуют себя царьками", – рассказывают о поведении оккупантов местные жители.

Контекст:

Оккупанты захватили Энергодар еще в начале марта. 2 марта около 22 тыс. жителей пришли на блокпост при въезде в город и заблокировали проезд российским оккупантам. Однако 3 марта российские захватчики снова подошли к Энергодару, обстреляли его и смогли проникнуть в город.

Жители Энергодара регулярно выходили на проукраинские акции. 23 марта они свалили флагшток перед зданием горсовета и сожгли флаг, вывешенный оккупантами. 2 апреля оккупанты разгоняли митингующих выстрелами и взрывами.

В начале апреля коллаборанты создали фейковую "администрацию города" в Энергодаре.

17 мая Запорожская ОВА сообщила, что оккупанты готовят город к фейковому "референдуму".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: война, партизаны, Запорожская область, война России против Украины, Энергодар, погибшие российские военные, российские оккупанты
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