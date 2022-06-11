В Энергодаре партизаны ликвидировали двух оккупантов – СМИ

"Ночью парочка орков из патруля досрочно закончила службу в армии оккупанта. После увольнения их может найдут, а может и нет", – сообщили партизаны.

Никаких деталей о том, где именно произошла ликвидация российских оккупантов, источники не сообщили.

Собеседники отметили, что это не первый подобный случай в Энергодаре. После последних тайных "исчезновений" патрулей российские военные усилили контроль за ситуацией на улицах.

"В общем, пьют, чувствуют себя царьками", – рассказывают о поведении оккупантов местные жители.