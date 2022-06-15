ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ отбили штурм около Богородичного, Долины, Николаевки, продолжаются бои возле Краснополья и Рубежного – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские военные отразили несколько атак врага
Украинские военные отразили несколько атак врага
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские защитники успешно отбили штурмовые действия врага около Богородичного и Долины Донецкой области, однако оккупанты продолжают наступление в районе Краснополья на славянском направлении. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 15 июня.

"На славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск... Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

На северском направлении агрессор обстреливал гражданскую инфраструктуру в Сумской области, провел воздушную разведку беспилотником. 

На харьковском направлении оккупанты также обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах нескольких населенных пунктов и нанесли авиаудар неподалеку от села Мосьпаново. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На донецком, лиманском, северодонецком направлении оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Нанесли авиаудар армейской авиацией возле Белой Горы.

"Украинские защитники продолжают успешно отражать попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке. 

На бахмутском направлении враг вел артобстрелы украинских позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.

"Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении украинские военные отбили вражеское наступление в районе населенного пункта Шевченко, противник отошел.

На авдеевском, кураховском и запорожском направлениях агрессор обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов, нанес авиаудар неподалеку от Каменского.

На южнобужском направлении россияне обстреляли населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево, нанесли авиаудар вблизи Князевки.

На волынском и полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. "До семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачивают усилия на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций", – отметили в Генштабе. 

Российский агрессор продолжает блокировку гражданского судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет типа "Калибр".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340232081623210

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Теги: Беларусь, Луганская область, Донецкая область, Славянск, Донбасс, Генштаб ВСУ, штурм, Вооруженные силы Украины, Северодонецк, Рубежное, Николаевка, Тошковка, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, Краснополье
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
"Наша одесская семья ждет тебя". Мать Тодоренко впервые публично обратилась к замалчивающий войну дочери
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
В США состоится благотворительный концерт "Вечер в поддержку Украины". Откроет мероприятие произведение композитора Гордона-младшего
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас наибольшее достижение последних восьми лет
Витовская-Ванца: Сопротивление на востоке и юге сейчас – наибольшее достижение последних восьми лет
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
  Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"С духом все в порядке". Певец Кривошапко заявил, что защищает Украину в составе добровольческого батальона
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
"Искалеченные тела героев, которые ощутили все ужасы войны. И огонек в их глазах". Серга выступил в госпитале перед защитниками Украины
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Гвоздева о Loboda: Если ты знаешь, что в твоей стране война, ты не можешь месяц ждать, а потом на тебя озарение снизошло. Короче, не верю
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
  Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
"Я проснулся без всего". Пианиста Хмару во время зарубежных гастролей в поддержку ВСУ обокрали в поезде на €8 тыс.
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
Актер студии "Квартал 95" в образе "священника-кэгэбиста" о россиянах: Ной на ковчег по ошибке посадил свинью с собакой. Так мы и появились
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
  "Я очень волновалась, как парень примет меня с ребенком. Но он принял, они общаются". Ризатдинова рассказала о новых отношениях и свадьбе
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
"Там спокойно, нервы никто не мотает". Замалчивающая войну против Украины Лолита из России вылетела в другую страну
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
74-летний Шварценеггер показал тренировку в зале
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
  "Гном Дімон був недолугий, по життю постійно другий. Згодом поповзли чутки – цар здає". Боклан прочитал сказку о двух гномах из Оркостана
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
Крок-месье. Рецепт французского сэндвича с тостовым хлебом от Хименеса-Браво
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Михалков рассказывает о зараженных птицах из Украины, а детей выстраивают буквой Z". Галкин заявил о "двух Россиях" (151829)
2
"Долго смотрела на "Демона сидящего". Но говорят, он сдохнет раньше, чем сядет". Кабаева засветилась в музее с "эскортом из гэбисток" (146923)
3
"Что же ты покинул своих волчиц?" Украинский диджей рассказала, где находится Винник (119973)
4
"Ах какая ваша "мама" красивая", "Роскошные". Заметно постройневший Данилко показал редкие фото с мамой Сердючки Инной Белоконь без грима (75936)
5
"Вот это да! Красивая женщина!" Саливанчук снялась в постели в белых носках. Фото (52968)
6
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (51422)
7
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (46559)
8
"Умер от позора и оставил страну в чудовищном отставании". Роднянский сказал, с кем из российских императоров можно сравнить Путина (45293)
 
 
 
 