ВСУ отбили штурм около Богородичного, Долины, Николаевки, продолжаются бои возле Краснополья и Рубежного – Генштаб ВСУ

"На славянском направлении основные усилия противник сосредоточивает на продолжении наступления на Славянск... Штурмовые действия в районах населенных пунктов Богородичное и Долина наши воины успешно отбили. Враг ведет наступление в направлении Краснополья, боевые действия продолжаются", – сообщили в Генштабе.

На северском направлении агрессор обстреливал гражданскую инфраструктуру в Сумской области, провел воздушную разведку беспилотником.

На харьковском направлении оккупанты также обстреливали гражданскую инфраструктуру в районах нескольких населенных пунктов и нанесли авиаудар неподалеку от села Мосьпаново. Продолжаются бои в районе населенного пункта Рубежное.

На донецком, лиманском, северодонецком направлении оккупанты обстреливали из артиллерии населенные пункты и гражданскую инфраструктуру. Нанесли авиаудар армейской авиацией возле Белой Горы.

"Украинские защитники продолжают успешно отражать попытки штурмовых действий противника в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются", – говорится в сводке.

На бахмутском направлении враг вел артобстрелы украинских позиций в районах Спорного, Яковлевки, Покровского, Клинового и Новолуганска. Авиаудар армейской авиации зафиксирован вблизи Устиновки.

"Наступление противника благодаря действиям наших воинов в районе Николаевки захлебнулось. Враг понес потери и отошел. Перегруппировывается для возобновления наступления. Используя результаты огневого поражения, противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Золотое-3, Новолуганское, Берестовое. Понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Ведет штурмовые действия в районе Врубовки, бои продолжаются", – говорится в сообщении.

На новопавловском направлении украинские военные отбили вражеское наступление в районе населенного пункта Шевченко, противник отошел.

На авдеевском, кураховском и запорожском направлениях агрессор обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах ряда населенных пунктов, нанес авиаудар неподалеку от Каменского.

На южнобужском направлении россияне обстреляли населенные пункты Тополино, Лепетиха, Березнеговатое, Кобзарцы, Шевченково, Посад-Покровское и Лупарево, нанесли авиаудар вблизи Князевки.

На волынском и полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. "До семи батальонов вооруженных сил Республики Беларусь сосредотачивают усилия на ведении разведки, инженерном оборудовании позиций", – отметили в Генштабе.

Российский агрессор продолжает блокировку гражданского судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся три носителя крылатых ракет типа "Калибр".

Война России против Украины. Главное (обновляется)