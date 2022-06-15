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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Противник уже два месяца не залетает на подконтрольную ВСУ территорию – Воздушные силы Украины

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России не удалось уничтожить "основной потенциал" Воздушных сил Украины, отметил Игнат
России не удалось уничтожить "основной потенциал" Воздушных сил Украины, отметил Игнат
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Fаcebook

Воздушные силы Украины не позволяют авиации российских войск летать над неоккупированной территорией. Об этом 14 июня на брифинге в "Медиацентре Украина – Укринформ" сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Противник уже около двух месяцев не залетает на территорию Украины, которую контролируют ВСУ. Над оккупированной территорией россияне применяют вертолеты и ударную авиацию", – сказал он.

Игнат отметил, что ко всем возможным сценариям развития событий Воздушные силы готовились восемь лет и когда началось полномасштабное вторжение российских войск, украинскую авиацию удалось вывести из-под удара и спасти "основной потенциал ВС ВСУ от уничтожения, как того хотела Россия".

"Уничтоженные Воздушные силы означали бы полный контроль над небом вплоть до западных границ", – подчеркнул спикер Воздушных сил Украины.

По его данным, зенитно-ракетные войска ВС ВСУ за время открытой войны с Россией сбили более 500 воздушных целей противника: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О сбитых вертолетах российских оккупантов украинские военные сообщали и 14 июня, и 13 июня.

Теги: Россия, война, самолет, военные, авиация, вертолет, вторжение, беспилотники, самолеты, ВСУ, война России против Украины, ракеты, Воздушные силы Украины, спикер, войска
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