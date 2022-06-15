Противник уже два месяца не залетает на подконтрольную ВСУ территорию – Воздушные силы Украины

"Противник уже около двух месяцев не залетает на территорию Украины, которую контролируют ВСУ. Над оккупированной территорией россияне применяют вертолеты и ударную авиацию", – сказал он.

Игнат отметил, что ко всем возможным сценариям развития событий Воздушные силы готовились восемь лет и когда началось полномасштабное вторжение российских войск, украинскую авиацию удалось вывести из-под удара и спасти "основной потенциал ВС ВСУ от уничтожения, как того хотела Россия".

"Уничтоженные Воздушные силы означали бы полный контроль над небом вплоть до западных границ", – подчеркнул спикер Воздушных сил Украины.

По его данным, зенитно-ракетные войска ВС ВСУ за время открытой войны с Россией сбили более 500 воздушных целей противника: крылатые ракеты, беспилотники, самолеты и вертолеты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)