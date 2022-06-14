В Херсонской области ВСУ сбили вертолет российских оккупантов – оперативное командование "Юг"

"В районе Николаевки в Херсонской области из переносного зенитно-ракетного комплекса приземлен один вражеский вертолет без возможностей повторного использования", – говорится в сообщении.
Тип сбитого вертолета в ВСУ не уточнили.
Украинские военные рассказали также, что их подразделения, "выполняя огневые задачи в том числе с применением ракетно-артиллерийского вооружения, "выключили из списков 16 рашистов и сократили вражескую армию на один танк и еще шесть единиц бронированной и автомобильной техники".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 14 июня российская армия потеряла в Украине около 32,5 тыс. человек личного состава, 213 самолетов и 179 вертолетов, а также другую технику.
13 июня в районе Изюма Харьковской области был сбит российский вертолет Ка-52.
В начале апреля российские войска были изгнаны Вооруженными силами Украины из северных областей страны. Сейчас наиболее активные бои ведутся на Донбассе и в Харьковской области, в южной части Украины оккупанты перешли к оборонительным действиям.
11 июня горсовет Херсона сообщил, что ВСУ проводят контрнаступление на трех направлениях в Херсонской области.