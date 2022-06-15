14 июня оккупанты убили в Донецкой области трех мирных жителей – глава обладминистрации

"За 14 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух – в Новоукраинке и одного – в Доброполье. Еще четыре человека получили ранения. Всего с 24 февраля от российских снарядов погибло уже более 500 гражданских в Донецкой области", – написал он.

Согласно опубликованным главой обладминистрации данным, 14 июня были ранены по одному жителю Новоукраинки, Бердычей, Очеретяного и Новолуганского. Всего в регионе ранения уже получили 1286 человек.

"В настоящее время невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 июня жертвами обстрелов Донецкой области российскими оккупантами стали три мирных жителя, 12 июня – один, 11 июня – двое.