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ВОЙНА В УКРАИНЕ

14 июня оккупанты убили в Донецкой области трех мирных жителей – глава обладминистрации

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Пострадавшие есть в нескольких населенных пунктах
Пострадавшие есть в нескольких населенных пунктах
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegrаm

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска убили в Донецкой области уже 502 мирных жителя. Об этом вечером 14 июня сообщил в Telegrаm глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 14 июня россияне убили трех мирных жителей Донецкой области: двух – в Новоукраинке и одного – в Доброполье. Еще четыре человека получили ранения. Всего с 24 февраля от российских снарядов погибло уже более 500 гражданских в Донецкой области", – написал он.

Согласно опубликованным главой обладминистрации данным, 14 июня были ранены по одному жителю Новоукраинки, Бердычей, Очеретяного и Новолуганского. Всего в регионе ранения уже получили 1286 человек.

"В настоящее время невозможно установить точное количество погибших в Мариуполе и Волновахе", – подчеркнул Кириленко.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

13 июня жертвами обстрелов Донецкой области российскими оккупантами стали три мирных жителя12 июня – один, 11 июня – двое.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркивал, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине.

26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

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