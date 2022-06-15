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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Украине ликвидировали еще 250 оккупантов – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери за сутки ВСУ нанесли россиянам на бахмутском и северодонецком направлениях
Наибольшие потери за сутки ВСУ нанесли россиянам на бахмутском и северодонецком направлениях
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Потери среди личного состава российских оккупантов после полномасштабного вторжения в Украину достигли около 32 750 военных. Об этом 15 июня сообщил в Facebook Генштаб Вооруженных сил Украины.

За минувшие сутки ВСУ уничтожили около 250 российских оккупантов.

Другие потери противника составили:

  • танки –1440 (+6);
  • боевые бронированные машины – 3528 (+25);
  • артиллерийские системы – 722 (+1);
  • РСЗО/MLRS – 230 (+1);
  • средства ПВО – 97;
  • самолеты – 213;
  • вертолеты – 179;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 591 (+3);
  • крылатые ракеты – 129 (+4);
  • корабли/катера – 13;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 2485 (+12);
  • специальная техника – 55 (+1).

"Наибольшие потери противник понес на бахмутском и северодонецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/340268631619555

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

О вторжении российских войск в Украину президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В РФ войну называют "спецоперацией".

В начале апреля Вооруженные силы Украины вытеснили оккупантов из северных областей страны, бои продолжаются в Харьковской области, на Донбассе и на юге.

Теги: Генштаб ВСУ, танки, военная техника, беспилотники, война России против Украины, ракеты, крылатая ракета, потери России, погибшие российские военные
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