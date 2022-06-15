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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ВСУ с вертолетов ударили по району скопления оккупантов в Николаевской области – оперативное командование "Юг"

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ВСУ нанесли удар с вертолетов
ВСУ нанесли удар с вертолетов
Фото: EPA (иллюстративное)

Украинские военные с вертолетов нанесли удары по месту скопления российских оккупантов в Николаевской области. Об этом 15 июня сообщил в Facebook пресс-центр оперативного командования "Юг".

"Наши подразделения продолжают выполнение огневых задач и наносить авиационные удары по противнику, выбивая их из Николаевщины. На рассвете парой вертолетов точно атакован район скопления противника", – говорится в сообщении.

Потери оккупантов уточняются, отметили в пресс-центре.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/okPivden/videos/2604839622981756/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: авиация, вертолет, Николаевская область, война России против Украины, российские оккупанты
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