Российские оккупанты обстреляли Николаевскую область, ранены 19 человек

"Под обстрелами оказались общины Баштанского, Вознесенского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Широковская, Березнеговатская, Шевченковская, Галицыновская и Прибужановская общины", – написала Замазеева.

По ее словам, детей среди раненых нет.

Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

"В общей сложности по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 280 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевскую область. Еще 68 пострадавших получили помощь амбулаторно", – уточнила Замазеева.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.