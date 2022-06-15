Ким: Вижу потенциальных коллаборантов, это люди из политической силы пид...расов. Расстреливать их нельзя

"Вижу [коллаборантов], но их нельзя расстреливать без суда и следствия. Мы их вычисляем, со многими работают спецслужбы. Но тем потенциальным коллаборантам, которые не нарушают закон и не поддерживают связи с россиянами, ничего сделать нельзя. Тех, которые поддерживают, мы ловим", – подчеркнул Ким.

По его словам, это "люди из политической силы пид...расов".

"Им не важна страна, для них важна социальная ступень. Я бы не сказал, что [они сидят и] ждут. Просто всегда найдется какой-нибудь дворник, который захочет что-то возглавить. Среди николаевской элиты, которая имеет какое-то понимание того, что происходит, таких нет. Часть [элиты] уехала, часть помогает армии. Все неоднородно, но на 90% все объединились и работают на нашу победу. Даже те, от кого этого не ожидали, честно сняли шапки и признали, что были дураками и все поняли", – отметил глава ОВА.

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