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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ким: Вижу потенциальных коллаборантов, это люди из политической силы пид...расов. Расстреливать их нельзя

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Ким: Мы их вычисляем, со многими работают спецслужбы
Ким: Мы их вычисляем, со многими работают спецслужбы
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

В Николаевской области есть потенциальные коллаборанты, которые могут помогать российским оккупантам. Об этом в опубликованном 14 июня интервью "Главкому" заявил глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким.

"Вижу [коллаборантов], но их нельзя расстреливать без суда и следствия. Мы их вычисляем, со многими работают спецслужбы. Но тем потенциальным коллаборантам, которые не нарушают закон и не поддерживают связи с россиянами, ничего сделать нельзя. Тех, которые поддерживают, мы ловим", – подчеркнул Ким.

По его словам, это "люди из политической силы пид...расов".

"Им не важна страна, для них важна социальная ступень. Я бы не сказал, что [они сидят и] ждут. Просто всегда найдется какой-нибудь дворник, который захочет что-то возглавить. Среди николаевской элиты, которая имеет какое-то понимание того, что происходит, таких нет. Часть [элиты] уехала, часть помогает армии. Все неоднородно, но на 90% все объединились и работают на нашу победу. Даже те, от кого этого не ожидали, честно сняли шапки и признали, что были дураками и все поняли", – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.

Теги: Россия, Украина, Николаев, Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Виталий Ким, коллаборационизм
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