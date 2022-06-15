Ким: Вижу потенциальных коллаборантов, это люди из политической силы пид...расов. Расстреливать их нельзя

"Вижу [коллаборантов], но их нельзя расстреливать без суда и следствия. Мы их вычисляем, со многими работают спецслужбы. Но тем потенциальным коллаборантам, которые не нарушают закон и не поддерживают связи с россиянами, ничего сделать нельзя. Тех, которые поддерживают, мы ловим", – подчеркнул Ким.
По его словам, это "люди из политической силы пид...расов".
"Им не важна страна, для них важна социальная ступень. Я бы не сказал, что [они сидят и] ждут. Просто всегда найдется какой-нибудь дворник, который захочет что-то возглавить. Среди николаевской элиты, которая имеет какое-то понимание того, что происходит, таких нет. Часть [элиты] уехала, часть помогает армии. Все неоднородно, но на 90% все объединились и работают на нашу победу. Даже те, от кого этого не ожидали, честно сняли шапки и признали, что были дураками и все поняли", – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.
16 марта Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось. В мае Ким сообщил, что российские военные контролируют Снигиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.
Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области, власти города постоянно сообщают о новых жертвах и пострадавших.