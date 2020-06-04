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Франция не видит предпосылок для возвращения России в G8, но выступает за диалог с ней – СМИ

В Елисейском дворце агентству Reuters сказали, что РФ исключили из G8 "по определенным причинам", и сегодня нет признаков, что ситуация изменилась. Ранее с идеей пригласить Россию на саммит "Большой семерки" выступил президент США Дональд Трамп.

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В Елисейском дворце заявили, что для возвращения России в G8 должен быть консенсус в самой группе
В Елисейском дворце заявили, что для возвращения России в G8 должен быть консенсус в самой группе
Фото: EPA

Во Франции не видят предпосылок для возвращения к формату G8 с участием России, сообщил 3 июня Reuters источник в Елисейском дворце. 

Собеседник агентства сказал, что РФ исключили из G8 "по определенным причинам", и сегодня нет признаков, что ситуация изменилась. Но, как сказал источник, президент Франции Эммануэль Макрон и международные партнеры придерживаются мнения, "что нужно искать пути диалога с ней".

В Елисейском дворце заявили, что для возвращения России в G8 должен быть консенсус в самой группе, но пока по этому вопросу единого мнения нет. 

Кроме того, как сказал собеседник агентства, перед обсуждением нужно убедиться, что сама РФ хочет вернуться в клуб. Он отметил, что россияне часто заявляют, будто "Большая семерка" устарела, и отдают предпочтение работе в формате "Большой двадцатки". 

В 2019 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Президент США Дональд Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку". Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне 2020 года в США, но в конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

С критикой идеи Трампа, кроме Франции, уже выступили Великобритания, Канада и Германия. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо напомнил, что Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, "поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее".  

ЕС не является членом G7, но его руководители посещают саммиты группы в качестве гостей. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что он не может самостоятельно менять формат G7.

В МИД Украины отметили, что РФ исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины и с тех пор ничего не изменилось – Кремль продолжает деструктивные действия.

Теги: Россия, Франция, Большая восьмерка, Большая семерка, саммит G7, Дональд Трамп, саммит
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