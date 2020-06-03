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ПОЛИТИКА

"Будет использовано российской пропагандой". МИД Украины отреагировал на возможное приглашение РФ на саммит G7

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет пригласить на сентябрьский саммит G7 Россию, Австралию, Индию и Южную Корею. В МИД Украины напомнили, что РФ исключили из "Большой восьмерки" в 2014 году из-за агрессии в отношении Украины и с тех пор ничего не изменилось – Кремль продолжает деструктивные действия.

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МИД Украины выступил против приглашения РФ на саммит "Большой семерки"
МИД Украины выступил против приглашения РФ на саммит "Большой семерки"
Фото: Алексей Михненко / Gordonua.com

Приглашение России на саммит "Большой семерки" даже в статусе гостя станет сигналом для РФ, что ее политика давления в отношениях с демократическими странами является эффективной. Такое мнение в комментарии УНН 2 июня высказала пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Она напомнила, что исключение РФ из G8 было следствием российской агрессии РФ против Украины, в том числе аннексии Крыма, и других нарушений международного права.

"По состоянию на 2020 год РФ продолжает вышеупомянутые деструктивные действия. Приглашение РФ на саммит G7 даже в статусе гостя станет для Кремля подтверждением эффективности политики давления в отношениях с демократическими странами, а также будет использовано российской пропагандой для продвижения нарратива о возвращении Запада к [принципу] business as usual в отношениях с РФ", – сказала Зеленко.

Спикер ведомства считает, что это также "упростит задачу" российским дипломатам в их попытках добиться восстановления статуса РФ как полноправного участника G8 и ослабления международной санкционной политики.

"Украина рассчитывает, что на саммите G7 в США будет подтверждена солидарность с Украиной в защите ее суверенитета и территориальной целостности, а также в дальнейшем проведении реформ", – отметила дипломат.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Встречи лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Президент США Дональд Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

1 июня с критикой идеи Трампа выступили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики РФ, которое может оправдать ее возвращение в группу. Трюдо напомнил, что Россия была исключена из G8 после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, "поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее".

ЕС не является членом "семерки", но его руководители посещают саммиты G7 в качестве гостей. Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель тоже раскритиковал идею Трампа и отметил, что он не может самостоятельно менять формат G7.

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

В 2019 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Трамп говорил, что намерен пригласить Путина на следующий саммит G7, невзирая на политические последствия.

Теги: Россия, МИД Украины, Большая восьмерка, Большая семерка, саммит G7, Дональд Трамп, Екатерина Зеленко
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