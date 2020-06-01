Правительство Великобритании не поддержит возвращение России в G7

Пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона отметил, что страна – хозяйка саммита G7 решает, кого из мировых лидеров приглашать, сообщило агентство Reuters.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил против возвращения России в "Большую семерку", сообщает 1 июня Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Джонсона.

Британское правительство не поддержит восстановление России как члена G7, но страна – хозяйка саммита сама определяет, кого из лидеров она приглашает в качестве гостя, отметил пресс-секретарь премьер-министра.

Он подчеркнул, что Россия была исключена из "Большой семерки" в 2014 году после аннексии Крыма. Британия ожидает изменения политики Москвы, которое может оправдать включение РФ в клуб G7.

Президент США Дональд Трамп 31 мая заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня на сентябрь и намерен пригласить на него еще четыре страны, сообщил телеканал CNN. Трамп хочет пригласить на встречу Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

О намерении Трампа провести саммит G7 в июне в США пресс-секретарь Кейли Макэннани заявила 26 мая. Американский президент полагает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики". В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии от поездки отказалась.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".