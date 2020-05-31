Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп заявил о переносе саммита G7 на сентябрь и намерении пригласить на него еще четыре страны

Президент США Дональд Трамп назвал "Большую семерку" устаревшей группой стран и заявил, что хочет пригласить на саммит G7 еще Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп: "Большая семерка" недостаточно представляет то, что происходит в мире
Трамп: "Большая семерка" недостаточно представляет то, что происходит в мире
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил, что решил отложить проведение саммита G7 с июня на сентябрь и намерен пригласить на него еще четыре страны. Об этом сообщает телеканал CNN.

В беседе с журналистами на борту самолета 30 мая американский президент назвал G7 устаревшей группой стран. Он подчеркнул, что решил отложить саммит, потому что, по его мнению, "Большая семерка" недостаточно представляет то, что происходит в мире.

Трамп добавил, что хочет пригласить на саммит Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

О намерении Трампа провести саммит G7 в июне в США пресс-секретарь Кейли Макэннани заявила 26 мая. Американский президент полагает, что проведение саммита станет "ярчайшим примером повторного открытия экономики". В Белом доме заверили, что все мировые лидеры, которые соберутся на саммит, будут надежно защищены.

Канцлер Германии Ангела Меркель из-за пандемии от поездки отказалась.

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

В прошлом году Трамп предлагал провести саммит G7 в 2020 году на его гольф-курорте недалеко от Майами. Предложение американского президента вызвало критику, и он отказался от этой идеи, отметив, что не ставил себе цели "заработать". Затем Трамп анонсировал, что саммит состоится в его загородной резиденции Кэмп-Дэвид. 

В марте президент США отменил запланированный на июнь саммит с личным присутствием глав государств, отметив, что он состоится в формате видеоконференции. Но 24 мая советник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что саммит, скорее всего, будет очным, а не в формате видеоконференции.

Теги: Россия, США, Индия, Австралия, Южная Корея, саммит G7, Дональд Трамп
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
  "Прилетіла канарейка". Мэр Кличко дал последний звонок для киевских выпускников и пригласил на вальс
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
"Кто правильно работает, тот покупает еще одну квартиру". Седокова приобрела недвижимость в Москве
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
  "Сначала были отчаяние и боль". Огневич презентовала "Голу правду", пообещав шокировать кадрами из нового видео
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
"Да, мы перекрываем некоторым кислород, но не массово же. Еще пока". Галкин спародировал диалог Путина с мэром Москвы
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS