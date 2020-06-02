Трюдо выступил против идеи Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия вторглась в 2014 году в Крым и продолжает пренебрегать международными нормами, поэтому остается за пределами группы G7. Ранее о намерении пригласить Россию, Австралию, Индию и Южную Корею на саммит "Семерки" сообщил президент США Дональд Трамп.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против участия Российской Федерации во встрече лидеров "Большой семерки", сообщил телеканал CTV News.

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая американский президент Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Во время брифинга 1 июня Трюдо напомнил, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, "поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее".

1 июня с критикой идеи Трампа выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики Москвы, которое может оправдать возвращение РФ в группу.