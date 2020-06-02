Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трюдо выступил против идеи Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия вторглась в 2014 году в Крым и продолжает пренебрегать международными нормами, поэтому остается за пределами группы G7. Ранее о намерении пригласить Россию, Австралию, Индию и Южную Корею на саммит "Семерки" сообщил президент США Дональд Трамп.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трюдо не поддержал идею пригласить Россию на саммит G7 из-за Крыма
Трюдо не поддержал идею пригласить Россию на саммит G7 из-за Крыма 
Фото: EPA

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил против участия Российской Федерации во встрече лидеров "Большой семерки", сообщил телеканал CTV News

Очередной саммит G7 должен был состояться в июне в США, но в конце мая американский президент Дональд Трамп объявил о решении перенести его на сентябрь, а также о намерении пригласить на встречу еще четыре страны – Россию, Австралию, Индию и Южную Корею.

Во время брифинга 1 июня Трюдо напомнил, что Россия была исключена из "Большой восьмерки" после вторжения в Крым. Он подчеркнул, что РФ продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, "поэтому она не состоит в группе и продолжит находиться вне ее". 

1 июня с критикой идеи Трампа выступил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В Лондоне заявили, что ожидают изменения политики Москвы, которое может оправдать возвращение РФ в группу.  

В состав G7 входят США, Италия, Япония, Канада, Франция, Германия и Великобритания. Саммиты лидеров государств проходят раз в год поочередно в каждой из стран. Трамп в этом году возглавляет "Большую семерку".

Россия участвовала в саммитах неофициального клуба наиболее развитых стран мира с 1997 года. Страны G7 отказались от формата "Большой восьмерки" в марте 2014 года из-за аннексии Крыма.

В 2019 году на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вопрос возвращения к формату "Большой восьмерки" и нормализации отношений между Россией и ЕС зависит от урегулирования ситуации на востоке Украины.

Трамп говорил, что намерен пригласить Путина на следующий саммит G7, невзирая на политические последствия. 

Теги: Россия, Владимир Путин, Канада, Большая восьмерка, Большая семерка, саммит G7, Дональд Трамп, Джастин Трюдо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
Узелков рассказал, почему после развода не общается с детьми
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
  Арбенина показала свой дом и детей в клипе на трек "Казино". Видео
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"Лиза очень наигранная стала", "Обнимает на камеру". В Instagram обсудили видео дочери Пугачевой и Галкина
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
"История началась в Доминикане". Гвоздева рассказала, как узнала о второй беременности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS