ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: Несмотря на то, что Байден, Джонсон и Си Цзиньпин Путина предупредили, он делает вид, что сумасшедший и может применить ядерное оружие

 
|
После вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства
После вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства
Фото: ЕРА

Президент РФ Владимир Путин сознательно изображает сумасшедшего и угрожает применением ядерного оружия, несмотря на предостережения мировых лидеров. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Вот почему Путин угрожает ядерным оружием? Чтобы думали – черт его знает, может, он настолько безумен, что нажмет красную кнопку. Что он не внемлет предупреждениям США, Британии и, как мне кажется, Китая. Китаю же тоже не нужна ядерная война. Зачем ему это? Он тут уже почти Америку додавливает по валовому производству и рвется в первую супердержаву мира. А тут ядерная война, которая хрен знает, чем обернется, куда эти бомбы полетят и чем это грозит Китаю. И вообще Китай отправляет в Америку своих товаров на $1 трлн, используя американские технологии, науку, умы, менеджмент и много чего другого. Если по-честному, китайцы – молодцы, они здорово учатся, много чего переняли, но передовые технологии и науки – это все западное", – подчеркнул Гудков.

По его словам, американская разведка имеет полную информацию о всех планах Кремля.

"Не знаю, как [президент Франции Эммануэль] Макрон, который столько часов наговаривает с Путиным, но [президент США Джо] Байден, [премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон и [глава Китая] Си Цзиньпин точно его предупредили. Но, несмотря на это, он делает вид, что сумасшедший, невменяемый и может применить ядерное оружие: "Отдайте мне Донбасс, Луганск, Херсон и тогда я, может быть, дам гарантии, что ничего не применю"… Я понимаю, что американская разведка имеет полную информацию о том, что происходит в Кремле. Это не публикуют, но Байдена оповещают. И я понимаю, откуда у него уверенность, что Россия не готова к применению ядерного оружия. Думаю, эту информацию они получают из окружения Путина. Но я более пессимистичен. Если перед Путиным будет стоять вопрос "либо меня грохнут свои, либо американцы выпустят в мою сторону ядерные заряды", то "тут меня точно грохнут, а там – я еще, может, побегаю по бункерам", – отметил Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

В конце февраля, вскоре после вторжения России в Украину, Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

США осудили решение Путина. В Белом доме заявили, что президент РФ "создает несуществующие угрозы, чтобы оправдать дальнейшую агрессию". Байден назвал безответственными заявления представителей РФ о возможности применения ядерного оружия.

Китай призвал к сдержанности. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что все стороны должны сохранять спокойствие и избегать дальнейшей эскалации.

Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях, среди них  акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что любой исход войны против Украины – не повод для применения ядерного оружия РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский не уверен, что российские оккупанты отказались от идеи применения ядерного оружия. По его мнению, должны быть превентивные санкции в связи с угрозой применения такого оружия.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, оружие, санкции, ядерное оружие, Джо Байден, Си Цзиньпин, агрессия, Борис Джонсон, Геннадий Гудков, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Он все выдержал. Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (92551)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (85118)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73502)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (46757)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37245)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32359)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31073)
8
"До зимы не достоит. Сразу все съедим!" Сумская поделилась рецептом джема из клубники (28093)
 
 
 
 