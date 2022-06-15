НАТО имеет право передать Украине ядерные боеголовки, если Россия применит ядерное оружие — Сикорский

Сикорский (на фото) считает, что РФ "достаточно безумна", чтоб применить ядерное оружие в случае проигрыша на войне Фото: Radek Sikorski MEP / Twitter

"Россия угрожает своим ядерным арсеналом всему миру, в частности, НАТО и Украине. Иногда кажется, что ядерное оружие стало своеобразным идолом для РФ, символом ее могущества и способности безнаказанно нарушать международные правила. Думаю, иногда нужно напоминать российской власти, что НАТО – ядерный альянс тоже", – сказал он.

По его словам, РФ предала не только Украину, но и все страны, подписавшие Будапештский меморандум, который гарантировал ей неприкосновенность территории в установленных после распада СССР границах. Другие участники меморандума теперь должны помочь Украине отстоять свою независимость, считает Сикорский.

Отвечая на вопрос, готов ли Запад вернуть Украине такое оружие, дипломат ответил, что это может быть только ответной мерой.

"Не сейчас. Но если бы Россия применила ядерное оружие против безъядерного государства, которое отказалось от ядерного оружия, думаю, что весь мир был бы настолько в шоке, что мы бы думали, как на это ответить. Я считаю, что российскому руководству полезно знать, что у нас также есть варианты", – отметил он.

Депутат Европарламента считает, что РФ может применить ядерное оружие в случае проигрыша на войне, она для этого "достаточно безумна". Также "триггером" могут стать военные попытки Украины вернуть временно оккупированный полуостров Крым, поскольку РФ считает его своей частью, и руководство может применить ядерное оружие согласно доктрине защиты российских территорий, добавил Сикорский.