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ВОЙНА В УКРАИНЕ

НАТО имеет право передать Украине ядерные боеголовки, если Россия применит ядерное оружие — Сикорский

Сикорский (на фото) считает, что РФ "достаточно безумна", чтоб применить ядерное оружие в случае проигрыша на войне
Сикорский (на фото) считает, что РФ "достаточно безумна", чтоб применить ядерное оружие в случае проигрыша на войне
Фото: Radek Sikorski MEP / Twitter

Запад имеет право передать Украине ядерные боеголовки, учитывая, что Россия нарушила Будапештский меморандум, но такой шаг возможен только если РФ первой нанесет ядерный удар. Об этом в интервью "Общественному" сказал депутат Европарламента и бывший министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

"Россия угрожает своим ядерным арсеналом всему миру, в частности, НАТО и Украине. Иногда кажется, что ядерное оружие стало своеобразным идолом для РФ, символом ее могущества и способности безнаказанно нарушать международные правила. Думаю, иногда нужно напоминать российской власти, что НАТО – ядерный альянс тоже", – сказал он.

По его словам, РФ предала не только Украину, но и все страны, подписавшие Будапештский меморандум, который гарантировал ей неприкосновенность территории в установленных после распада СССР границах. Другие участники меморандума теперь должны помочь Украине отстоять свою независимость, считает Сикорский.

Отвечая на вопрос, готов ли Запад вернуть Украине такое оружие, дипломат ответил, что это может быть только ответной мерой.

"Не сейчас. Но если бы Россия применила ядерное оружие против безъядерного государства, которое отказалось от ядерного оружия, думаю, что весь мир был бы настолько в шоке, что мы бы думали, как на это ответить. Я считаю, что российскому руководству полезно знать, что у нас также есть варианты", – отметил он.

Депутат Европарламента считает, что РФ может применить ядерное оружие в случае проигрыша на войне, она для этого "достаточно безумна". Также "триггером" могут стать военные попытки Украины вернуть временно оккупированный полуостров Крым, поскольку РФ считает его своей частью, и руководство может применить ядерное оружие согласно доктрине защиты российских территорий, добавил Сикорский.

Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину Путин приказал перевести силы сдерживания армии РФ, которые включают ядерное оружие, в особый режим боевого дежурства. Он объяснил свое решение "агрессивными высказываниями" со стороны высших должностных лиц стран НАТО в адрес России.

В Пентагоне считают, что, если Украина и дальше будет успешно защищаться от российского вторжения, Путин продолжит угрожать Западу ядерным оружием.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал "опасными и безответственными" угрозы использования Россией ядерного оружия.

Замсекретаря Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил 27 марта, что Россия может применить ядерное оружие в четырех случаях: когда по ее территории был нанесен удар с использованием средств ядерного поражения; при любом другом применении ядерного оружия против России или ее союзников; при посягательстве на критическую инфраструктуру, в результате которого российские силы ядерного сдерживания были парализованы; когда есть акт агрессии против РФ или ее союзников, в результате которого под угрозой оказалось существование страны.

Теги: Россия, Крым, Украина, НАТО, СССР, ядерное оружие, Радослав Сикорский, Будапештский меморандум, война России против Украины
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