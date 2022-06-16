Геннадий Гудков: После Путина невозможен приход ни одного руководителя, который не договорится с Западом

"Я думаю, что невозможен приход ни одного руководителя, даже в системе путинизма, который не договорится с Западом", – сказал он.
По его словам, в случае "безболезненного" отстранения Путина от власти "ни один правитель не способен удержать путинизм без Путина, если он не поклянется, что он на переходный период... что он уйдет, подготовит все реформы и поклянется Западу, получив на это личные гарантии и добро".
"Вот никакого другого варианта... Я могу ошибаться, я же не истина в последней инстанции. Но я думаю, что это самый безболезненный, самый лучший выход для России. Какой-то будет переходный период два-три месяца, после которого власть будет сформирована иная. И вот после этого – это уже другой вопрос. Потому что то, что сейчас творится с российским обществом, с общественным сознанием значительной, очень большой части населения, – это тяжелейшее поражение головного мозга", – сказал Гудков.
Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.
В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, оккупировав также часть Донецкой и Луганской областей.
24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, которое Путин называет "спецоперацией".