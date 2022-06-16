Геннадий Гудков: После Путина невозможен приход ни одного руководителя, который не договорится с Западом

"Я думаю, что невозможен приход ни одного руководителя, даже в системе путинизма, который не договорится с Западом", – сказал он.

По его словам, в случае "безболезненного" отстранения Путина от власти "ни один правитель не способен удержать путинизм без Путина, если он не поклянется, что он на переходный период... что он уйдет, подготовит все реформы и поклянется Западу, получив на это личные гарантии и добро".

"Вот никакого другого варианта... Я могу ошибаться, я же не истина в последней инстанции. Но я думаю, что это самый безболезненный, самый лучший выход для России. Какой-то будет переходный период два-три месяца, после которого власть будет сформирована иная. И вот после этого – это уже другой вопрос. Потому что то, что сейчас творится с российским обществом, с общественным сознанием значительной, очень большой части населения, – это тяжелейшее поражение головного мозга", – сказал Гудков.

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