ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Геннадий Гудков: После Путина невозможен приход ни одного руководителя, который не договорится с Западом

 
|
Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Путин находится у власти в РФ более 20 лет
Фото: EPA

После ухода от власти президента РФ Владимира Путина невозможен приход ни одного руководителя, который не будет договариваться с Западом. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Госдумы РФ, полковник ФСБ России в отставке Геннадий Гудков.

"Я думаю, что невозможен приход ни одного руководителя, даже в системе путинизма, который не договорится с Западом", – сказал он.

По его словам, в случае "безболезненного" отстранения Путина от власти "ни один правитель не способен удержать путинизм без Путина, если он не поклянется, что он на переходный период... что он уйдет, подготовит все реформы и поклянется Западу, получив на это личные гарантии и добро".

"Вот никакого другого варианта... Я могу ошибаться, я же не истина в последней инстанции. Но я думаю, что это самый безболезненный, самый лучший выход для России. Какой-то будет переходный период два-три месяца, после которого власть будет сформирована иная. И вот после этого – это уже другой вопрос. Потому что то, что сейчас творится с российским обществом, с общественным сознанием значительной, очень большой части населения, – это тяжелейшее поражение головного мозга", – сказал Гудков.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года

В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала вооруженный конфликт на Донбассе, оккупировав также часть Донецкой и Луганской областей.

24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину, которое Путин называет "спецоперацией".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Геннадий Гудков, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
"Рецепт оценила вся семья". Саливанчук показала, как приготовить мясной рулет из лаваша
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт СМИ
Путин настаивает, чтобы беременная от него Кабаева сделала аборт – СМИ
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
"Со мной все хорошо". Служащий в ВСУ Положинский спустя две недели вышел на связь
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
  "Я иногда хочу поменьше". 39-летняя Седокова рассказала, сколько длится ее секс с молодым мужем
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
Из дворца в коттедж. Принц Уильям с семьей переезжает в дом с четырьмя спальнями без прислуги – СМИ
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
  "Понимал, что надо быть сильным". Ризатдинова рассказала о четырехлетнем сыне, который в первый день войны остался без нее в Киеве
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"С тобой все нормально?", "Тебе 63?" Мадонна станцевала перед камерой в трусах. Видео
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
"Сделайте правило – выделять хотя бы полчаса для хороших дел". Дурнев призвал приближать победу своими силами
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Loboda впервые за время войны посетила Украину. Артистка приехала в разрушенный российскими оккупантами Ирпень. Видео
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
Арестович: Дело в том, что российской культуры нет как таковой
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
  43-летняя Холмс вышла в свет с 33-летним бойфрендом. Видео
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Мы вечность". Тина Кароль показала обручальное кольцо на фото с покойным мужем
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
"Родной город, родные берега!" Тимошенко с косой вокруг головы позировала в Днепре на фоне реки
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
  "Я обхожу этот рай на земле стороной". Макаревич, покинувший РФ, презентовал песню. Видео
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
"Готовит еду для батальона ВСУ и оставшимся без родственников старикам". Как выглядит "Мисс Украина Вселенная 2022". Фото
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
  "Если бы можно было вернуть время, я бы этого не сделал". Лидер "Ногу свело!" назвал выступления в аннексированном РФ Крыму ошибкой
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Арестович рассказал, в каком случае Украина может проиграть войну против российских оккупантов (97640)
2
Кошевой рассказал, что написал ему Зеленский в первые минуты после нападения РФ на Украину (86887)
3
"Я предполагал, что с узнаваниями будет немножко ад. Был ад". Макаревич посетил концерт Галкина в Израиле (73846)
4
Кушанашвили рассказал о личном телефонном разговоре Аллегровой и Пугачевой об Украине (47477)
5
"Их можно понять". Харчишин рассказал о своем отношении к Потапу и Monatik, которые во время войны живут за границей (37475)
6
"На словах ти Вакарчук, а на ділі – Медведчук". Серга поделился обсуждением нюансов дерусификации (32624)
7
Украинский ведущий об исчезновении Винника: Нельзя осуждать людей, если вы точно не знаете, чем они занимаются (31591)
8
"Нельзя быть подлецом в жизни и святым на сцене. Подлость все равно просвечивает". Звезда "Сватов" гастролирует в РФ (27228)
 
 
 
 